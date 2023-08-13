Как собрать чемодан, чтобы все поместилось: семь советов экспертов Как компактно разложить вещи в багаже и почему стоит взять какую-то одежду в ручную кладь

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В августе многие россияне берут отпуск и отправляются на море. В конце лета температура воды достаточно теплая, а осадков гораздо меньше, чем в предыдущие месяцы. Многие путешественники сталкиваются с проблемой, как правильно упаковать чемодан в дорогу. NEWS.ru собрал советы экспертов о том, какие вещи вам точно могут пригодиться в отпуске.

Что важно учитывать при выборе одежды в отпуск

Руководитель туристической компании Диана Фердман в разговоре с NEWS.ru отметила, что не стоит брать с собой одежду на все случаи жизни. Чтобы не перегрузить чемодан, нужно отталкиваться от климата и температуры воздуха в городе, куда вы поедете.

«Надо обязательно посмотреть прогноз погоды. Если она будет меняться от жаркой к холодной, то необходимо взять с собой какие-то теплые вещи. Если планируете ездить на экскурсии, положите удобные кроссовки», — отметила она.

Фердман не рекомендует брать больше одних-двух шорт, например, «излишки» так пролежат в чемодане весь отпуск.

Стоит ли брать фен и утюг в отпуск

Утюг, фен и другую бытовую технику стоит оставить дома, считает основатель и учредитель одного из российских туроператоров Наталия Ансталь. Эти вещи довольно объемные, они будут только занимать драгоценное место в чемодане. К тому же они практически всегда есть в отелях.

«Очень часто мы сталкиваемся с тем, что наши туристы спрашивают, нужно ли брать с собой фен, утюг, кипятильник. Нет, не нужно. Сейчас практически во всех отелях они есть. А даже если нет, можно попросить любой из этих предметов на ресепшене, и вам его обязательно предоставят. Исключение могут составлять только небольшие хостелы», — говорит Ансталь.

Кроме того, всегда можно заранее уточнить наличие фена или утюга. Для этого нужно написать напрямую в отель или спросить у менеджера, который бронировал тур, добавила эксперт.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сколько пар обуви взять в отпуск

По словам Наталии Ансталь, многие туристы зачастую берут с собой в путешествие слишком большое количество запасной обуви. Они рассуждают так: «Вдруг что случится: кроссовки промокнут, босоножки порвутся».

«Но обычно туристы ходят весь отпуск в одной, максимум в двух парах обуви. И этого количества действительно достаточно», — пояснила эксперт.

А чтобы обувь занимала в чемодане меньше места, ее важно правильно сложить. Плоские сланцы или босоножки лучше уложить вдоль боковых стенок, а объемную обувь — на дно чемодана. Так она будет занимать меньше места.

Какую косметику нужно взять с собой

Наталия Ансталь советует брать минимум косметики в путешествие. Она считает, что можно положить в чемодан только самые необходимые средства.

«Предлагаю взять совсем небольшое количество самой необходимой косметики, например крем с солнцезащитным эффектом и средство, без которого никак не сможете обойтись в повседневной жизни. Не надо набивать кремами весь чемодан», — говорит эксперт.

Она добавила, что какие-то средства можно купить и по прибытии, если очень захочется или если что-то важное вы оставили дома.

«Не стоит брать с собой шампунь и гель для душа, все это в гостиницах выдают. Если вы сомневаетесь, тоже можете уточнить этот момент в отеле заранее», — советует эксперт.

Однако если вы пользуетесь только определенным шампунем, его можно перелить в специальную небольшую бутылочку. Такие пластиковые наборы для путешествий совсем недорогие, зато не придется везти лишнее в чемодане.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как сложить одежду в чемодан

Наталия Ансталь рекомендует скручивать вещи в небольшие рулоны. По ее словам, так они занимают намного меньше места в чемодане.

«Еще один плюс — при таком способе хранения вещи меньше мнутся, чем если их просто сложить. На скрученной ткани не остается лишних заломов, которые потом придется отпаривать в отеле», — объясняет она.

Если нужно взять с собой объемные куртки или пиджаки, по мнению Наталии Ансталь, лучше всего использовать вакуумные пакеты. Они уменьшат размер вещи примерно на 50 процентов. Однако не стоит упаковывать в вакуумные пакеты футболки, джинсы и прочую повседневную одежду.

«В таком случае место в чемодане, конечно, освободится для дополнительных вещей, но он станет намного тяжелее. За это в аэропорту придется доплатить. А если чемодан останется полупустым, то вещи будут болтаться по нему», — добавила Ансталь.

Что брать в ручную кладь

В первую очередь в ручную кладь стоит взять технику: ноутбук, фотоаппарат, планшет и прочее. В чемодане при погрузке багажа они могут разбиться. Кроме того, Диана Фердман порекомендовала положить в ручную кладь несколько предметов одежды.

«С недавнего времени российские авиакомпании отключены от всемирного поиска багажа. Если раньше ваш чемодан теряли, то буквально на следующий день или максимум через два дня его привозили вам в отель. Сейчас же никто не будет знать, где ваш багаж потерялся. К тому же, когда он все-таки найдется, вам придется ехать в аэропорт за своим чемоданом самостоятельно. Это не всегда возможно и, как правило, дорого», — объясняет Диана Фердман.

Она рекомендует взять в ручную кладь купальник, шорты, майку, сланцы, легкое платье, очки, маленькую упаковку солнцезащитного крема — то, что позволит безболезненно пережить несколько дней без багажа и не покупать лишних вещей на отдыхе. Все это, по словам Дианы Фердман, поместится в сумку, ведь ее вес обычно варьируется от трех до восьми килограммов в зависимости от авиакомпании и категории билета.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Нужно ли брать с собой аптечку

Несмотря на то что россиянам запрещено вылетать за границу без страховки, Диана Фердман рекомендует обязательно положить в чемодан минимальный набор лекарств. Такая аптечка не займет много места, но поможет сохранить бюджет.

«В страховой полис не входит обслуживание хронических заболеваний, а лекарства за рубежом могут стоить дорого. Страховые компании, конечно, возместят ваши затраты после возвращения в Россию, но для этого нужно будет ехать в офис и передавать туда чеки и другие документы. Проще иметь необходимые лекарства с собой», — объясняет Диана Фердман.

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