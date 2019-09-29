Есть ситуации, когда медицинская тайна перестает существовать в нарушение юридических и моральных законов. Вот уже несколько недель медийный хор рассказывает стране о фатальной болезни актрисы популярного телесериала. В эту разговорную амальгаму намешаны и ремарки специалистов, и рассказы очевидцев, и нечто, просто подсмотренное в замочную скважину.

Интенсивность подачи всё новых сюжетов из больничной палаты такова словно в общественном фокусе болезнь, как минимум, главы государства, от жизни которого зависит судьба Отечества. И речь уже не идёт только об удовлетворении обывательского любопытства, для которого было бы достаточно самой констатации ситуации и её развязки. Нет, мы видим планомерное заполнение телеэфира, интернета, газетных полос.

Чуть ранее вот также всю страну заставляли следить за перипетиями престарелого продюсера, который то ли выпил вместо благородного напитка моющую жидкость, то ли всё-таки выпил нужного напитка, но в излишних количествах. Беда, что всё это многонедельное накачивание информационного пространства ещё и закончилось скандалом и внутрисемейной разборкой по поводу дележа заработанных по такому информационному случаю денег. Почти общенациональная трагедия закончилась откровенным фарсом.

Мало того, что спекуляция на чужой беде — дело аморальное, нельзя отделаться и от ощущения, что если бы этих реальных или мнимый трагедий с медийными персонами не было бы, их, что называется, стоило бы выдумать. В конце концов, не одной же Украиной жив наш телеэфир. Нужна какая-то внутренняя повестка. Однако ни политическая, ни экономическая повестки пока не позволяют обсуждать то, что по-настоящему увлекло бы аудиторию. А главное — настроило бы её на нужный позитивный лад.

Более того, многие актуальные сюжеты нашего житья-бытия выглядят, как сейчас говорят, откровенно токсичными. Прекрасно сознавая реакцию широкой общественности на по-настоящему знаковые явления и события, наши информационные творцы предпочитают уходить на запасные, а скорее безопасные «аэродромы». Перебивать нежелательную повестку трагедиями или даже трагикомедиями из жизни «старлеток». Превращая их приключения или злоключения в нескончаемые саги. И тут всё идёт в нелёгкое дело фактически творения фейкового информационного пространства. И не важно, развод/свадьба Собчак или проявившаяся «голубизна» очередного секс-символа. Как и завещал один певец, «пипл хавает».