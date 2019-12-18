До наступления Нового года остаются считанные дни. А это значит, что пора не только запасаться подарками и продумывать планы на праздники, но и уделить время стратегии исполнения желаний. Желания могут сбываться не просто случайно, и не только потому, что под бой курантов вы успеете сжечь бумажку с заветной мечтой, а потом проглотить её вместе с искрящимся напитком. Исполнение желаний можно и нужно программировать. Методами программирования с порталом NEWS.ru поделилась психолог, кандидат социологических наук, специалист по конфликтологии и эмоциональному интеллекту Анетта Орлова.

Календарь исполнения желаний

В первую очередь, на магию Нового года нужно настроиться. Ни в коем случае не стоит вводить себя в негативный транс, уводить своё внимание внутрь себя и концентрироваться исключительно на промахах, обидах и неудачах. В преддверии Нового года себя надо похвалить за достижения и наметить путь к новым вершинам.

Одна из эффективных техник, которая поможет запрограммировать успех в новом году, вполне реализуема, если у вас есть календарь на год, цветные карандаши и немного времени. Возьмите календарь — лучше всего с крупными датами и отдельными страничками на каждый месяц. Каждому месяцу присвойте какое-то название и описание. Например, май — волшебник, приносящий чудесные подарки; январь — покровитель, создающий уют и тепло. Теперь проявите фантазию художника. Раскрасьте каждый месяц цветом, с которым он ассоциируется, исходя из сделанного описания. А затем используйте всевозможные смайлики, картинки и эскизы, которые будут символизировать ваши желания. Условно говоря: желаете новую квартиру — нарисуйте домик; хотите совершить головокружительное путешествие — нарисуйте самолёт и чемоданчик.

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Не нужно прописывать ничего конкретного и стараться проиллюстрировать свои желания так, будто вы претендуете на звание лучшего художника страны. Через некоторое время вы будете удивлены, как точно бессознательное уловило то, что вы адресовали Вселенной в календаре.

Если подойти к процессу работы над календарём осознанно, без скепсиса и лени, то результат в скором времени даст знать о себе. Поскольку этот процесс творческий, спешки он не терпит. Не нужно пытаться завершить работу над своим календарём желаний до боя курантов. Вы вполне спокойно можете заняться этой интереснейшей работой в дни новогодних каникул.

Сохранить психический ресурс

Желания исполняются, как правило, у тех людей, чей психический ресурс полон. Такой человек полон энергии, открыт миру, заботится о своём здоровье, близких людях, любит и хочет быть любим, занимается интересным делом и всегда имеет достаточный запас психического ресурса. Ему могут не нравиться проявления хамства в магазине, он может быть не очень доволен из-за того, что опоздал на работу или не нашёл место на парковке, но эти неурядицы не поглощают всё его внимание. Он проживает их адекватно ситуации, не впадая в негативный транс, который у некоторых людей длится годами, а то и десятилетиями.

Как пополнить психический ресурс? Заряжаться позитивными эмоциями! Например, заниматься спортом (желательно под музыку). Очень полезны для работы над психическим ресурсом медитации, молитвы, крепкий и спокойный сон, чтение интересной книги, просмотр фильма, прогулка по новогоднему городу. Нужно буквально набрасываться на хорошее и не концентрироваться на плохом.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дело в том, что в результате описанных и иных приятных действий, стимулируются наши нейронные пути, которые синтезируют такие гормоны как эндорфин, дофамин, серотонин, окситоцин. А уж они являются основой для накопления психического ресурса, хорошего настроения и любви к себе и окружающему миру.

И смех, и слёзы — это хорошо

Не запрещайте себе смеяться и плакать. Смех действительно продлевает жизнь. Слёзы тоже вызывают приток эндорфинов, если вы иногда вдруг хотите поплакать, например, просматривая трогательный фильм, или же просто от усталости или каких-то воспоминаний, то лучше сделать это, чем сдерживать слёзы.

Главное — всё время направлять свое внимание на позитив. Чем больше вы будете работать над этим, тем больше будет у вас объём психического ресурса , который проявляется в хорошем настроении, активности. И, соответственно, тем выше шансы на исполнение заветных желаний. Вы должны стараться наполнять себя хорошим, притягивая удачу.

Список желаний: чёткие цели

Наши заветные желания, как правило, выливаются в огромный список. Хочется всего и сразу: здоровья, счастья, достатка, любви. Но важно двигаться к цели, работая в заданном направлении.

Выпишите цели на лист бумаги и оцените, какие стремления вы прикладываете к их воплощению в жизнь. Система оценки: десятибалльная, где 0 баллов говорит о том, что вы не прикладываете усилий вовсе, а всё, что выше оценки 5, говорит о том, что вы неплохо стараетесь. Выше оценка — больше стремлений. Если чувствуете, что оценка могла бы быть выше, то старайтесь больше, чтобы эту оценку «исправить».

Конкретизируйте каждую цель. Например, понятие достатка очень широкое. А, если вы определите некую вилку дохода или конкретную сумму, которую вы хотели бы заработать за нужный период, то это значительно понятнее. Ваши цели при этом должны быть достижимы. Если вы работаете консультантом в магазине и напишете на бумаге о том, что хотите получить миллион долларов за один день, то это не принесёт никаких результатов, кроме вашего скепсиса. Прописывать цель нужно обдуманно.

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Формулируйте цели в настоящем времени и утвердительной форме. То есть, лирическое отступление и подводки типа «если бы», не подойдут. Конкретно и по делу — это залог успеха.

Убедитесь, что это ваша цель. Возможно, вас сбивает с толку шум чужих приоритетов. Может быть, вы вовсе не хотите поменять работу, вовсе не торопитесь замуж? Подумайте! Может быть, цели вовсе не ваши...

Представьте будущее ликование — как вы будете себя чувствовать, когда достигнете поставленной цели. Если воображение рисует картинку ликования, спокойствия и счастья, значит, всё в порядке.

Выделите отдельные задачи. Если цель большая, то её достижение можно разбить на этапы. Каждый этап выполнять затем два-три месяца. Если цель не слишком масштабная, то количество и продолжительность её этапов будет меньше.

Хвалите себя, работайте над внутренними установками, делегируйте задачи и не бойтесь просить помощи у других людей. Ваша задача — накопить и сохранить свой психический ресурс. Выбрасывайте лишнее из головы, очищайте эмоциональное пространство от обид и тревоги.

В новогоднюю ночь от души поблагодарите себя за всё и загадайте то, чего вы достойны, советует психолог.