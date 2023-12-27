Как россияне планируют провести новогодние праздники: результаты опроса

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Большинство россиян (37%) планируют провести новогодние праздники дома перед телевизором или за чтением книги, следует из результатов опроса, проведенного NEWS.ru. В нем поучаствовали 5814 человек. На втором месте в рейтинге планов на новогодние праздники оказались домашние дела. Этот вариант выбрали 31% респондентов.

Еще 18% проголосовавших отметили, что в первую неделю января они собираются работать, а еще 10% респондентов выбрали заниматься в эти дни активным отдыхом. Однако большинство опрошенных на новогодние праздники останется в пределах России. Вариант «уеду за границу» выбрали лишь 4%.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru