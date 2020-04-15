Медицинские маски стали появляться на городских памятниках. Интересен посыл данных «вирусных» акций. То ли это попытка ещё раз напомнить, что не помешает использовать защитную маску в период пандемии, то ли, наоборот, желание показать, что маска так же необходима всем остальным, как этим памятникам, которых ничего не должно беспокоить, кроме голубиного помёта или угрозы сноса.