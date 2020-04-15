С 15 апреля в Москве заработала пропускная система, введённая из-за режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим на некоторых станциях метрополитена образовались длинные очереди из людей, у которых проверяли наличие этих пропусков. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти пытаются наладить процесс. По его словам, обстановка, которая наблюдалась 15 апреля, является опасной. Как прошёл первый день работы системы цифровых пропусков — в галерее NEWS.ru.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
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