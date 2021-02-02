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Как проходит суд над Навальным: фото

13:34, 02 февраля 2021 120
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд на выездном заседании в здании Мосгорсуда рассматривает иск Федеральной службы исполнения наказаний РФ о замене российскому оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Представитель ведомства попросил суд приговорить подсудимого к 3,5 года колонии общего режима.

Во ФСИН заявили, что после условного приговора Навальный 60 раз нарушал общественный порядок.

Зал заполнен представителями СМИ, туда продолжают запускать журналистов. Навальный в «аквариуме» улыбается и шутит, общается с супругой Юлией.

О том, как проходит судебное заседание, — в фотогалерее NEWS.ru. 
 

Пресс-служба Мосгорсуда

Пресс-служба Мосгорсуда

Пресс-служба Мосгорсуда

Пресс-служба Мосгорсуда

Пресс-служба Мосгорсуда

Пресс-служба Мосгорсуда

Пресс-служба Мосгорсуда

Пресс-служба Мосгорсуда

Пресс-служба Мосгорсуда

Пресс-служба Мосгорсуда

Пресс-служба Мосгорсуда

Пресс-служба Мосгорсуда

Пресс-служба Мосгорсуда

Пресс-служба Мосгорсуда

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