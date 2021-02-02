Как проходит суд над Навальным: фото

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд на выездном заседании в здании Мосгорсуда рассматривает иск Федеральной службы исполнения наказаний РФ о замене российскому оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Представитель ведомства попросил суд приговорить подсудимого к 3,5 года колонии общего режима.
Во ФСИН заявили, что после условного приговора Навальный 60 раз нарушал общественный порядок.
Зал заполнен представителями СМИ, туда продолжают запускать журналистов. Навальный в «аквариуме» улыбается и шутит, общается с супругой Юлией.
О том, как проходит судебное заседание, — в фотогалерее NEWS.ru.
Пресс-служба Мосгорсуда
Пресс-служба Мосгорсуда
Пресс-служба Мосгорсуда
Пресс-служба Мосгорсуда
Пресс-служба Мосгорсуда
Пресс-служба Мосгорсуда
Пресс-служба Мосгорсуда
Пресс-служба Мосгорсуда
Пресс-служба Мосгорсуда
Пресс-служба Мосгорсуда
Пресс-служба Мосгорсуда
Пресс-служба Мосгорсуда
Пресс-служба Мосгорсуда
Пресс-служба Мосгорсуда