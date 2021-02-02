Как проходит суд над Навальным: фото

В Москве состоялась церемония прощания с актёром Василием Лановым, который ушёл из жизни 28 января в возрасте 87 лет. Мероприятие проходило в столичном театре им. Евгения Вахтангова. Среди желающих проститься с артистом были мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум и многие другие. На сцене можно было увидеть многочисленные венки, в том числе от президента России Владимира Путина.

Как проходила церемония — в галерее NEWS.ru.