Как принять свои недостатки и полюбить себя? 5 лайфхаков — и вы идеальны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как принять свои недостатки и полюбить себя? Психологи утверждают: самопринятие — ключ к счастливой жизни. Но как перестать корить себя за неидеальность? Вот 5 работающих техник.

1. Превратите минусы в особенности

Запишите все недостатки, которые вас раздражают. Напротив каждого напишите, как это качество может быть полезным. Например: «Медлительность» → «Внимательность к деталям». Сфокусируйтесь, что это не недостатки, а положительная черта.

2. Практикуйте «доброе зеркало»

Каждое утро 30 секунд смотрите в зеркало, находя одну вещь, которая вам нравится. Через месяц мозг автоматически начнёт замечать достоинства.

3. Создайте дневник достижений

Фиксируйте маленькие победы ежедневно («Приготовила полезный завтрак»). Это перестроит фокус с недостатков на сильные стороны.

4. Примерьте роль друга

Представьте, что ваш недостаток есть у близкого человека. Стали бы вы его критиковать? Скорее всего, нет — проявите такую же снисходительность к себе.

5. Используйте аффирмации с «заземлением»

Говорите: «Я принимаю свою _(черта)_, потому что она делает меня уникальной» — одновременно касаясь стопами пола. А лучше колючего коврика. Тактильные ощущения усиливают эффект.

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