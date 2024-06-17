Яйца пашот — идеальный завтрак на французский манер. Приготовить деликатес не так сложно, как может показаться. Делимся пошаговым рецептом нежного яичного угощения.
Ингредиенты
- яйцо — 1 шт.;
- уксус — 1 ст. л.;
- соль — щепотка;
- вода.
Способ приготовления
Доведите воду до кипения, посолите и влейте уксус.
Разбейте холодное яйцо в отдельную емкость.
С помощью вилки закрутите в воде воронку. Влейте яйцо в центр воронки. Варите 2–4 минуты, пока белок не схватится. При этом желток должен оставаться жидким.
Достаньте яйцо с помощью шумовки, дайте стечь воде, затем выложите на тарелку. При желании можно удалить лишний белок, чтобы яйцо смотрелось аккуратнее.
Яйцо пашот готово! Подавайте вместе с тостами и свежими овощами.
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