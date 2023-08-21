«Как прибалтийские твари»: ветеран ГРУ о женщинах-снайперах ВСУ Ветеран ГРУ Чубаров: служащие в ВСУ женщины ранее могли заниматься биатлоном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Служащие в ВСУ женщины, как прибалтийские снайперши, ранее могли заниматься видом спорта, связанным со стрельбой, заявил NEWS.ru генерал-майор ГРУ в отставке Александр Чубаров. В качестве примера он привел биатлон. По словам Чубарова, привлечение женщин в украинскую армию связано с нехваткой мужчин, а также с тем, что они обладают хорошей выдержкой.

Мужиков у них не хватает, вот и все дела. Женщины, если они занимались любым видом спорта, связанным со стрельбой, например, биатлоном, как те прибалтийские твари, могут хорошо себя показать. <...> Женщины обладают выдержкой, это понятно из истории и из жизни. У них она может быть выше, чем у мужчин, — сказал Чубаров.

Он отметил, что подготовка женщин-снайперов, обучение британцами солдат 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также создание центра сил спецопераций на Черном море свидетельствуют о тяжелом положении ВСУ.

Ранее стало известно о ликвидации бойцом группировки «Отважные» девушки-снайпера с позывным Молния на Сватовском направлении. Она погибла в ходе снайперской дуэли 7 августа.

Военкор Евгений Поддубный ранее заявил, что российские военные ликвидировали украинского неонациста Сергея Рубана в Запорожской области. 14 августа журналист сообщил, что ВС РФ ликвидировали в зоне СВО двух высокопоставленных офицеров ВСУ. По его словам, речь идет о командире разведотряда нацбатальона «Киевская Русь» Петре Корсаке и майоре из президентской бригады сухопутных войск ВСУ Юрии Цыбе.