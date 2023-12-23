Как правильно выбрать мандарины на новогодний стол?

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В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мандарины к новогоднему столу. По данным службы, оранжевая кожура не говорит о том, что мандарин спелый и сладкий, а веточка с листиком не свидетельствует о свежести плода.

При выборе самого популярного новогоднего фрукта следует ориентироваться на яркую ровную кожицу, на которой не должно быть гнили и пятен, указали в ведомстве. В Роскачестве напомнили, что созревший и вкусный мандарин примет исходную форму, если его немного сдавить. Кроме того, там отметили, что лучше покупать мандарины на развес или в такой упаковке, в которой можно оценить состояние плода. Слишком «пухлые» мандарины с явно отстающей от мякоти кожурой, вероятнее всего, будут перезрелыми.

Также в службе посоветовали обходить стороной те плоды, на кожуре которых уже появилась плесень. В ведомстве пояснили, что даже если один такой мандарин лежит в большой коробке, то, скорее всего, он «заразил» спорами и другие плоды.

О том, как правильно выбрать мандарины, и кому нельзя употреблять в пищу эти плоды — в инфографике NEWS.ru.