Как правильно встречать Рождество: какая одежда, еда на столе, молитвы Православные христиане 7 января отмечают Рождество Христово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рождество Христово является одним из самых почитаемых праздников у православных и отмечается 7 января. Что известно о традициях и приметах празднования, как правильно молиться за здоровье, счастье и воинов России?

Когда правильно встречать Рождество

На Руси Рождество начали отмечать в X веке — после Крещения. Празднование начинают 7 января по григорианскому календарю, что соответствует 25 декабря по юлианскому календарю. Этот день символизирует рождение Иисуса Христа и важное событие для христианской общины.

Рождество необходимо встречать ночью. Как только наступает начало суток, церковь начинает богослужение — праздничную литургию. По ее окончании верующие должны продолжить празднование дома, в кругу семьи. Затем наступает период святок, когда люди ходят друг к другу в гости и поздравляют друг друга с рождением Христа.

Что должно быть на столе в Рождество

Согласно традициям, праздничный стол в Рождество должен быть накрыт белой скатертью. При декорировании можно использовать пшено и солому: солома символизирует хлев, в котором родился Иисус Христос, а пшеница считается символом изобилия на следующий год.

На столе должны стоять 12 блюд — по числу апостолов. Предки обычно готовили рисовую или пшеничную кутью, узвар из сухофруктов, печеную рыбу, ягодный кисель, орехи, овощи, пироги и пряники. Однако протоирей Максим Троеглазов в интервью «ТСН» заявил, что в Рождество можно готовить любые блюда.

«Современный мир в плане пищи немного изменился. У каждого свой рацион. Нужно питаться согласно своему здоровью и традициям семьи. Дело не в еде. Господь — не кулинар и не великий повар, в эпохальном событии нужно быть радостным, нужно задать себе вопрос о смысле своей жизни. Можно все, только в рамках приличия», — объяснил священнослужитель.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В какой одежде принято встречать Рождество

Рождество нужно встречать в новой одежде, чтобы год принес много новых впечатлений. Считалось, что старые одеяния могут принести бедность и нищету.

Также за праздничный стол не следует садиться в черной и темной одежде, поскольку она, согласно приметам предков, предвещала траур. 7 января рекомендуется надевать наряды белого цвета.

Можно ли гадать в Рождество

Христиане считали, если в Рождество загадать желание, то оно обязательно исполнится. При этом гадания не имеют ничего общего с верой.

«Если мы верим в гадания, значит, мы верим в некую судьбу, какую-то высшую силу. Получается, что Бога нет. Тогда здесь Бог ни при чем, мы его обесцениваем. Мы обесцениваем религию», — напомнил протоирей Троеглазов.

Церковь сравнивает гадания с азартными играми. В Рождество грешить нельзя, все свободное время следует уделить добрым делам.

Как молиться в Рождество, о чем можно просить Бога

На Рождество Христово принято читать молитвы и просить Господа Бога о помощи. Считается, что в этот день слова людей, которые действительно нуждаются в помощи, будут услышаны.

Верующие могут молиться о счастье, замужестве и благополучии. В этом случае стоит просить помощи у икон Божьей Матери и Матроны Московской. С молитвами за здоровье военнослужащих следует обратиться к Пресвятой Богородице:

«Пресвятая Богородице, теплая наша Заступнице и Спасение всем, призывающим Тя! Не имамы иныя помощи, разве Тебе, Владычице, Ты бо еси едина надежда и упование наше. Не презри слез наших и не отрини усердных молений, но спаси от смерти и от бед сохрани воинов наших [имярек], на поле брани сущих. Укрепи их дух, утверди в заповедех Сына Твоего, умножи в них веру, просвети ум, даждь мужество во бранех, да, непорочно исполнивше ратное служение, целы и невредимы возвратятся в домы своя и прославят пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное заступление. Аминь».

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