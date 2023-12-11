Как правильно: «в общем» или «вобщем». Разбираемся с правописанием Рассказываем, как избежать распространенной ошибки

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В общем или вобщем: как правильно

В русском языке существует немало выражений, вызывающих трудности при написании. В их числе устойчивое сочетание «в общем», используемое как наречие, вводное слово и прилагательное в предложном падеже. Разбираемся с правильным правописанием данного слова и приводим примеры его использования.

Как правильно пишется «в общем»: «вобщем», «вообщем» или «в общем»

Вне зависимости от того, какой частью речи является сочетание «в общем», оно всегда пишется раздельно с предлогом. В предложении «в общем» является:

вводным словом со значением обобщения сказанного (синонимы — «короче говоря», «словом»);

наречием со значением «в целом», «без подробностей», «вообще»;

прилагательным в предложном падеже в значении «в совместном», «во всеобщем».



Теперь вы знаете, как правильно писать: «в общем» или «вобщем». Все случаи слитного написания («вобщем», «вообщем») являются ошибкой. Чаще всего они возникают из-за путаницы с определительным наречием «вообще», которое пишется слитно и не изменяется.

Нужна ли запятая после «в общем»

Мы разобрались с тем, как правильно пишется «в общем». Теперь рассмотрим другой часто задаваемый вопрос: выделяется ли «в общем» запятой. Ответ зависит от того, какой частью речи оно является.

«В общем» обособляется, если является вводным словом. В данном случае оно подводит итог сказанному или написанному, суммирует авторскую мысль. Его можно заменить сочетаниями «в целом», «собственно говоря», «в общем и целом».

Примеры:

в общем, у нас ничего не получилось;

в общем, он оказался хорошим человеком;

в общем, мы быстро нашли источник проблемы.

Если же сочетание «в общем» является наречием (отвечает на вопрос «как?») или прилагательным (отвечает на вопрос «каком?»), то оно не выделяется запятой.

Примеры:

он ответил в общем (как?), проигнорировав дополнительные вопросы;

мы рассмотрели вопрос только в общем (как?), не обращая внимание на детали;

в общем (каком?) зале собралось много людей;

в общем (каком?) списке моей фамилии не было.

Задавая вопросы и подбирая синонимы, вы выясните, какую роль слово играет в предложении, и разберетесь с правильным правописанием и обособлением.

Примеры написания «в общем»

в общем, мы оказались не готовы (вводное);

в общем, разговор был бессмысленным (вводное);

в общем, я все ему рассказал (вводное);

мы обсудили проблему в общем, не вдаваясь в подробности (наречие);

я знаком с вопросом в общем, углубляться в тему мне не доводилось (наречие);

в общем деле принимают участие все собравшиеся (прилагательное);

ты можешь найти нужную ссылку в общем чате (прилагательное).

Теперь вы знаете, как правильно писать: «в общем» или «вобщем», и обособляется ли оно в предложении. Этого достаточно, чтобы впредь не допускать распространенную ошибку.

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