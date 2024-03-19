Хочу поститься первый раз: с чего начать, что надо знать

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18 марта у православных христиан начался Великий пост, за 40 дней до праздника Пасхи. Он закончится 4 мая. Первая неделя поста считается наиболее строгой в отношении как питания, так и поведения. Для тех, кто ранее не постился, но решил присоединиться к этой религиозной традиции, NEWS.ru рассказывает, какие предосторожности стоит соблюдать и как не навредить здоровью.

Правила Великого поста

Великий пост считается самым сложным из четырех христианских постов. Согласно православной традиции, в Великий пост разрешается есть строго определенный набор продуктов. В их числе — овощи, зелень, ягоды, сухофрукты, фрукты, орехи, крупы, мед, грибы, соленья, кисели и компоты. Также можно употреблять в пищу хлебобулочные изделия, но при условии, что при их приготовлении не использовались яйца и молочные продукты.

При этом рыбу и морепродукты разрешается есть лишь два раза за весь пост — на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (28 апреля). В Лазареву субботу (27 апреля) можно подать к столу рыбную икру.

Что нельзя употреблять в пищу в Великий пост

В Великий пост следует полностью исключить из рациона мясо и различные изделия из него (сосиски, колбасу, паштет), рыбу и морепродукты (за исключением отдельных дней). Нельзя употреблять в пищу яйца, сладости, молочные продукты, а также сливочное масло.

Верующие могут выпить неразбавленное сухое вино в субботу и воскресенье, а также на Благовещение. Однако порция не должна превышать одного бокала.

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Кому можно поститься, кому не следует

Терапевт Павел Смирнов рассказал NEWS.ru, что придерживаться поста следует лишь совершенно здоровым людям.

«Если человек болеет, имеет хронические заболевания, а также патологии желудочно-кишечного тракта, то поститься ему, конечно же, не рекомендовано. Это может обернуться самыми серьезными последствиями для здоровья. Такие „встряски“ рискуют оказаться весьма опасными для организма», — сказал Смирнов.

Он также отметил, что не рекомендуется придерживаться ограничений в питании во время поста детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам.

«К сожалению, я довольно часто сталкиваюсь с пациентами, которые вдруг решают придерживаться поста просто потому, что это модно. Это неправильно, потому что организм очень тяжело переживает столь радикальные изменения рациона. Для него это без всякого преувеличения огромный стресс», — пояснил специалист.

Как не навредить здоровью в Великий пост

Если вы решили придерживаться поста, следует соблюдать ряд ограничений, отметил Смирнов. По его словам, рекомендуется принимать пищу небольшими порциями, желательно четыре-пять раз в день. Терапевт также подчеркнул, что нужно выпивать не менее двух литров чистой воды в день.

«Это связано с тем, что при переходе на постные продукты многие люди достаточно часто сталкиваются с задержкой стула. Именно по этой причине стоит насыщать рацион клетчаткой — употреблять овощи как в свежем, так и в отварном или запеченном виде», — рассказал он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам специалиста, для тех, кто постится, одной из главных проблем является ограничение белка в рационе за счет отказа от мяса, рыбы, птицы и яиц.

«Столь резкие изменения в питании опасны тем, что могут привести к возникновению различных гормональных сбоев, а также к значимым нарушениям работы желудочно-кишечного тракта», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Смирнов отметил, что по этой причине необходимо ввести в рацион продукты, содержащие растительный белок. К ним, в частности, относятся грибы, орехи, бобовые, а также цельнозерновые крупы.

Какие ошибки допускают постящиеся

В Роспотребнадзоре распространили памятку об основных ошибках постящихся. Как рассказали в пресс-службе ведомства, резкое исключение животной пищи приводит к обострению хронических заболеваний, нарушению углеводного баланса в сторону гипогликемии, что проявляется резкой слабостью, потливостью, головной болью, нередко обмороками.

В ведомстве отметили, что одна из ошибок постящихся — избыток углеводистой еды и продуктов с «пустыми» калориями.

«Такие продукты, как чипсы, лапша быстрого приготовления, сушки, сухарики, карамельные конфеты, шоколад, являясь формально постными продуктами, не могут считаться пищей, полезной для здоровья, так как имеют несбалансированный состав, практически лишенный витаминов, минералов, белка и клетчатки, а также высокую калорийность. Избыточное поступление углеводов ведет к обострению инфекционных и аллергических заболеваний», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Другая ошибка постящихся — лишенный разнообразия рацион. В ведомстве отметили, что следует его максимально варьировать в течение поста.

«Из овощей доступны капуста белокочанная, цветная, брокколи, морковь, свёкла, тыква, лук репчатый и порей, сельдерей корневой и черешковый. Фрукты: яблоки, груши, гранат, хурма, цитрусовые, виноград. Бобовые: горох, нут, чечевица, соя, фасоль. Крупы: гречневая, овсяная, ячневая, пшенная, кукурузная, киноа, булгур», — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также отметили, что в правилах поста православной церкви указаны наиболее строгие ограничения, на которые следует ориентироваться. Тем не менее не нужно их воспринимать как непреложный закон, не допускающий исключений.

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Как правильно выходить из поста

Гастроэнтеролог Виктория Краснова рассказала NEWS.ru, что следует обратить внимание на то, как выходить из поста. По ее словам, постящемуся нельзя резко прерывать диету, которой он придерживался более месяца. По мнению врача, с большой долей вероятности это приведет к проблемам со здоровьем.

«Следует постепенно вводить в рацион продукты, которые были запрещены во время поста. Лучше всего начинать с морепродуктов и рыбы. После этого следует плавно добавлять обогащенные белком продукты — курицу и красное мясо. В последнюю очередь стоит возвращать в питание яйца и молочные продукты», — сообщила доктор.

По словам специалиста, неправильное завершение поста зачастую приводит к тому, что люди оказываются на больничной койке. У многих обостряется панкреатит, холецистит, возникают другие серьезные проблемы со здоровьем.

В чем духовный смысл Великого поста

Великий пост установлен в память о сорока днях, которые Христос провел в пустыне. Он боролся постом и молитвой с различными искушениями, с которыми сталкивался. В христианстве считается, что пост — сильнейшее орудие против греха. С точки зрения Церкви, в этот период человек отказывается от скоромной пищи и развлечений, однако взамен получает силы на борьбу с внешними искушениями.

Страстная седмица является последней неделей Великого поста. Он предшествует главному христианскому празднику — Пасхе.

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