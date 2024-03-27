Как погиб Юрий Гагарин: инфографика NEWS.ru показывает и рассказывает, как разбился первый космонавт Земли

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

27 марта исполняется 56 лет со дня гибели Юрия Гагарина. Он разбился в 1968 году вместе с летчиком-инструктором Владимиром Серегиным в небе над Владимирской областью на самолете МиГ-15УТИ.

Год назад Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) впервые опубликовал фотографии с места авиакатастрофы. Ведущий специалист архива Сергей Шамсутдинов подробно рассказывал NEWS.ru о том, что изображено на снимках.

NEWS.ru подготовил к этой дате инфографику о том, как погиб первый космонавт Земли.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru