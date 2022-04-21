Жизнь многих людей за последние пару лет сильно изменилась: повлияла эпидемиологическая и военно-политическая обстановка в мире. Повышенная тревожность всё чаще возникает у людей как защитная реакция на стрессовые и агрессивные внешние факторы. NEWS.ru расскажет о том, что собой представляет данное расстройство, как его распознать, а также о том, как побороть тревожность. Только проверенные способы.

Диагностика тревожности

Тревога является естественной реакцией организма на определённые события. Человек отчасти (или полностью) теряет уверенность в своей безопасности, привычные дела становятся не в радость, все мысли направлены на изучение обстановки и способы выживания в новых реалиях. Психологи проводят диагностику тревожности тремя способами:

Тесты на тревожность — оценивают психологическое состояние человека. Опросники — оценивают физиологические и поведенческие реакции. Прямое измерение физиологических реакций человека специальной аппаратурой.

К сожалению, не все могут посетить психолога или психотерапевта. Кому-то неудобно говорить о своих проблемах, но в основной массе люди не считают необходимым заботиться о своём психологическом здоровье также, как они заботятся о физическом.

Повышенная тревожность может иметь место у человека в течение всей жизни, не приводя к каким-либо более серьёзным расстройствам и заболеваниям. Но чаще она выливается в депрессию, различные формы неврозов, фобии, заболевания внутренних органов (в первую очередь страдает нервная и сердечно-сосудистая система), психические заболевания.

Как побороть тревожность: четыре проверенных способа unsplash.com

В статье мы рассмотрим, как диагностировать и справиться с тревожностью самостоятельно. Однако стоит понимать, что игнорирование такого состояния может привести к осложнениям. Если вы отмечаете у себя или у вашего близкого человека острые признаки тревожности, переходящие в панику, — обратитесь к специалисту. Если повышенная тревожность ухудшает качество жизни, обязательно посетите психотерапевта.

Признаки тревожного расстройства и его виды

Все тревожные расстройства имеют некоторые общие симптомы:

одышка;

тошнота;

сухость во рту;

нарушение сна;

головокружение;

напряжение в мышцах;

учащённое сердцебиение;

страх, беспокойство, паника;

озноб, потливость, покалывание рук или ног;

невозможность оставаться спокойным и неподвижным.

Специалисты при диагностике тревожности выделяют несколько её видов. Наиболее распространённые из них:

Генерализованное тревожное расстройство.

Для него характерно не менее трёх из следующих признаков: беспокойство, усталость, проблемы с концентрацией, раздражительность, мышечное напряжение и нарушение сна. Человек испытывает неспецифический постоянный страх, чрезмерно обеспокоен повседневными делами.

Диагностика тревожности unsplash.com

Фобическое расстройство.

Страх и повышенная тревожность вызваны конкретным стимулом или ситуацией.

Паническое расстройство.

Проявляется в кратковременных приступах сильного страха и тревоги, может появляться дрожь, спутанность сознания, головокружение, тошнота и/или затруднённое дыхание. Панические атаки могут возникать внезапно.

Агорафобия.

Боязнь людных мест и открытого пространства.

Социальное тревожное расстройство.

Страх взаимодействия с людьми. Сопровождается чувством смущения и собственного уничижения.

Посттравматическое стрессовое расстройство.

Является результатом травматического опыта: конкретной ситуации или длительного стрессового воздействия.

Ситуативная тревога.

Проявляется в новых ситуациях, при меняющихся событиях. При серьёзных изменениях в жизни человек испытывает приступы паники или повышенную тревожность.

Как сделать тест на тревожность

Прежде чем проходить тесты на тревожность, мысленно ответьте себе на пару простых вопросов:

Вы когда-нибудь чувствовали тревогу? Вам свойственна тревожность?

Ответ на первый вопрос, скорее всего, займёт несколько секунд и будет положительным. А вот над вторым вопросом вы задумаетесь. Сам собой будет напрашиваться вопрос: в чём разница между тревогой и тревожностью? Отвечаем.

Тревога — естественная эмоция, которую время от времени испытывают все люди в связи с меняющимися в их жизни обстоятельствами. Тесно связана с другой эмоцией — страхом. Разница лишь в том, что страх возникает к чему-то конкретному, а тревога — от неизвестности.

Повышенная тревожность unsplash.com

Тревожность же является частью личности человека. Она формируется при постоянном воздействии тревоги и страха. Может сказываться на поступках, целях, взаимодействиях с другими людьми и в целом влиять на качество жизни.

В интернете вы найдете массу тестов на тревожность. Один из них — шкала тревожности Бека. Этот личностный тест используют в клинической психологии и психотерапии для измерения уровня тревоги. В тесте 21 вопрос о физических признаках беспокойства. Каждому ответу соответствует определённое количество баллов (от 0 до 3).

Благодаря этому тесту на тревожность удаётся выявить симптомы расстройства у детей и взрослых. Способ подходит для диагностики тревожности, проявляющейся через физиологию.

Как справиться с тревожностью самостоятельно

После прохождения теста на тревожность нужно задаться целью победить недуг. Предлагаем воспользоваться эффективными рекомендациями специалистов:

Выявить причину переживаний. Подумайте, какая именно ситуация вызывает беспокойство.

Подумайте, какая именно ситуация вызывает беспокойство. Принять свой страх и тревогу. Победить тревожность будет проще, если признать и принять её присутствие.

Победить тревожность будет проще, если признать и принять её присутствие. Научиться расслабляться. Постоянное напряжение отбирает энергию и силы. Способов расслабиться много — выберете те, которые будут по душе: тёплая ванна, прогулка, йога, медитация, дыхательные упражнения, приятная музыка, творческая деятельность.

Постоянное напряжение отбирает энергию и силы. Способов расслабиться много — выберете те, которые будут по душе: тёплая ванна, прогулка, йога, медитация, дыхательные упражнения, приятная музыка, творческая деятельность. Рассказать о своих страхах . Поделитесь с человеком, которому доверяете. Расскажите о своих страхах и послушайте мнение, видение ситуации со стороны.

. Поделитесь с человеком, которому доверяете. Расскажите о своих страхах и послушайте мнение, видение ситуации со стороны. Изложить тревожные мысли на бумагу. Если поделиться нет желания или не с кем, записывайте негативные мысли в дневник. Так будет проще разобраться в себе, в том, что именно тревожит, от чего больше всего возникает страхов. Чтобы знать, как победить тревожность, нужно выявить корень проблемы.

Тест на тревожность pixabay.com

Окружать себя позитивом. Постарайтесь окружить себя поводами чаще улыбаться. Это могут быть комедии, юмористические шоу-программы, чтение анекдотов, просмотр смешных видеороликов. Общайтесь больше с позитивными людьми.

Постарайтесь окружить себя поводами чаще улыбаться. Это могут быть комедии, юмористические шоу-программы, чтение анекдотов, просмотр смешных видеороликов. Общайтесь больше с позитивными людьми. Займите себя. Если человек занят, времени на тревожные мысли остаётся немного. Деятельность может быть совершенно разноплановой: уборка в доме, кулинария, игры с детьми, поход по магазинам, занятие творчеством, берите больше работы (но не перетруждайтесь).

Если человек занят, времени на тревожные мысли остаётся немного. Деятельность может быть совершенно разноплановой: уборка в доме, кулинария, игры с детьми, поход по магазинам, занятие творчеством, берите больше работы (но не перетруждайтесь). Выделить время для тревожности. Отрицать свои переживания нельзя, да и не получится. Отведите своим тревожным мыслям 30 минут в день и в это время полностью проживите своё беспокойство. Поплачьте, если хочется. Как это поможет справиться с тревожностью? А вот как: доведите свои страхи до абсурда. Рисуйте в воображении самые страшные и абсурдные картины. Когда вы поймёте, что такое совершенно неправдоподобно, тревожность снизится.

Отрицать свои переживания нельзя, да и не получится. Отведите своим тревожным мыслям 30 минут в день и в это время полностью проживите своё беспокойство. Поплачьте, если хочется. Как это поможет справиться с тревожностью? А вот как: доведите свои страхи до абсурда. Рисуйте в воображении самые страшные и абсурдные картины. Когда вы поймёте, что такое совершенно неправдоподобно, тревожность снизится. Не зацикливаться на прошлом. Наши мысли часто возвращаются к стрессовым событиям, а психика переживает снова и снова то, что уже давно позади. Повторение негативного сценария составляет малый процент, а порой и просто невозможно. Так зачем об этом переживать? Учитесь жить настоящим и проживать настоящие моменты жизни.

Наши мысли часто возвращаются к стрессовым событиям, а психика переживает снова и снова то, что уже давно позади. Повторение негативного сценария составляет малый процент, а порой и просто невозможно. Так зачем об этом переживать? Учитесь жить настоящим и проживать настоящие моменты жизни. Не подкармливать страхи. Ограничьте поступление негативной информации из СМИ и других источников. Выделите не более 15–20 минут для знакомства с текущими событиями и на просмотр своих соцсетей, почты.

Ограничьте поступление негативной информации из СМИ и других источников. Выделите не более 15–20 минут для знакомства с текущими событиями и на просмотр своих соцсетей, почты. Следить за питанием . Это не призыв к похудению или переходу на правильное питание. Речь о том, что некоторые продукты усугубляют тревожность. Например, излишнее потребление чая, кофе, алкоголя, сахара, различного вида сладостей вызывают необоснованное чувство тревожности.

. Это не призыв к похудению или переходу на правильное питание. Речь о том, что некоторые продукты усугубляют тревожность. Например, излишнее потребление чая, кофе, алкоголя, сахара, различного вида сладостей вызывают необоснованное чувство тревожности. Общаться с людьми. Если поднимается уровень тревожности — отправляйтесь в людное место. Договоритесь встретиться с позитивными друзьями. На крайний случай можно позвонить кому-то или начать переписку в мессенджере.

Как справиться с тревожностью pixabay.com

Как побороть тревожность: 4 проверенных способа

Следующие техники помогут справиться с тревожностью в моменте:

1. Концентрация на дыхании.

Все системы и процессы в организме взаимосвязаны. При возникновении волнения, страха, тревоги учащается пульс, возникает головная боль. Затем появляется дискомфорт в мышцах, отчего человек начинает резко двигаться, дёргаться, что ещё больше ухудшает состояние. При фокусировке на дыхании снижается количество вдохов-выдохов, снижается уровень стресса, нормализуется дыхание.

Положите руки на живот и следите за вдохами и выдохами. Делайте их плавными, медленными. Сконцентрируйтесь на этом процессе. Представьте, как воздух с каждым вдохом проникает через нос, наполняет лёгкие и выходит через рот при выдохе. Делайте, пока не успокоитесь. Если сложно сосредоточиться на дыхании, сосредоточьтесь на счёте. На вдохе считайте до двух, на следующем вдохе — до трех, далее до четырёх и так далее. Дыхание замедлится. При необходимости можно повторить.

2. Вопрос: «А что, если?»

В состоянии тревожности этот вопрос возникает в голове спонтанно и направлен на тревожные мысли. «Что, если у меня не хватит денег?», «Что, если меня вызовет начальство?»... И другие подобные. Как побороть тревожность в таком случае? Спасением будет поиск позитивного ответа на эти вопросы. К примеру, начальство вас вызывает для обсуждения новой сделки или для похвалы, а не для того, чтобы сделать замечание или уволить. Подумайте, где вы можете достать деньги для покрытия своих базовых потребностей, если беспокоит этот вопрос. Позитивный ответ или план действий снизит тревожность, а возможно, вы даже увидите новые горизонты.

pexels.com

3. Упражнение: «Есть идея!»

Повышенная тревожность зачастую не имеет ничего общего с настоящим моментом. Человек переживает за ушедшее прошлое или ещё не наступившее будущее, но не сосредоточен на решении проблемы, которая вызывает тревогу. Рассказываем, как победить тревожность в настоящем.

Определите конкретную причину беспокойства. Проговорите эту проблему и уясните, что негативный исход от этой проблемы находится только в вашей голове. В реальности этого нет и, скорее всего, не будет. Или будет, но не так, как вы представляли. Проговорите проблему и беспокойство вслух.

Например: «Я переживаю за предстоящее собеседование. Оно пройдёт ужасно, я опозорюсь, меня не возьмут на работу. Что я могу сделать, чтобы этого не произошло? Потренировать дикцию, изучить деятельность этой фирмы и составить объяснение, почему я хочу там работать. Вспомнить свои положительные качества, привести в порядок портфолио и т. д.». Да, проблема есть. Но и решение есть. Мысли человека теперь направлены в другую сторону.

4. Долой критику и самокритику.

Осуждать себя или взваливать вину на окружающих — так себе стратегия. С таким подходом к проблеме вы тратите свои силы, а уровень тревожности только повышается. Решением проблемы будет принятие недостатков. Как своих, так и чужих. Позвольте себе быть собой, а другим — такими, какие они есть. Возьмите ответственность за свои действия на себя.

pexels.com

Эти четыре проверенных способа помогут побороть тревожность, а также перенаправят мысли со страхов на решение проблем. И не забывайте, что ответственность за решение ваших проблем лежит на вас. А значит, управляя собой, вы сможете решить все задачи. Желаем удачи в делах и душевного спокойствия!

Читайте также:

Майские праздники — 2022: как провести и куда отправиться

Остаёмся в Москве: где можно пожарить шашлыки в столице

Обустраиваем дачу своими руками

Тратосфера: как выйти из неё и начать экономить

В пустыне сахара: о производстве вещества и его возможном дефиците