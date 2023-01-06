«Как по Гоголю»: синоптик заявил об экстремальных морозах в Сочельник Синоптик предупредил об аномальных морозах в рождественскую ночь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К рождественской ночи в Москву придет сильное похолодание, столбики термометров опустятся до отметки в минус 25 градусов, сообщил в разговоре с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Эксперт предупредил, что также ожидается ветер, который будет ощущаться сильнее, чем есть на самом деле. Метеоролог призвал москвичей одеваться теплее и следить за своим самочувствием.

Рождественская ночь в столице будет как по Гоголю. Так, в рождественскую ночь наступит резкое, сильнейшее выхолаживание, до 25 градусов мороза. Так что одевайтесь как можно теплее и следите за своим самочувствием, — сказал Шувалов.

Ранее Гидрометцентр России повысил с четверга уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, «оранжевого» уровня. Ожидается холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9–17 градусов ниже нормы. «Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Центр погоды «Фобос» ранее предупреждал, что на Рождество в Москве ударят сильные морозы. Специалисты отметили, что днем 7 января в столице похолодает до минус 20 градусов. Ночью температура воздуха опустится еще ниже — столбики термометров будут показывать до 30 градусов мороза.