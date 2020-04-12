Москвичам рассказали, как отличить волонтёра от мошенника

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Власти Москвы объяснили, как отличить настоящих волонтёров от злоумышленников, которые под видом помогающих добровольцев наживаются на доверчивых людях. Есть несколько главных признаков.

Волонтёр всегда приходит только после того, как человек оставит заявку о помощи, позвонив по телефону горячей линии либо обратившись на горячую линию акции #Мывместе. О визите гражданина предупреждают заранее. У настоящего помощника есть при себе специальный бейдж и паспорт гражданина РФ.

Личность этого человека можно проверить, позвонив по телефону волонтёрского штаба или в московский штаб акции #Мывместе. Настоящий доброволец всегда с пониманием отнесётся к такой ситуации и не будет увиливать от проверки.

Как сказано на сайте мэра Москвы, волонтёры прошли необходимую подготовку, они обучены различным навыкам — от бесконтактной передачи продуктов до правильного использования масок. Такой помощник обязан иметь при себе основные средства защиты, а в начале общения он должен сообщить номер заявки на помощь.

При этом настоящий волонтёр не имеет права входить в квартиру.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне стали получать на мобильные телефоны сообщения о необходимости заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса. Однако всё это — попытки обмана и мошенничества.