Как отдыхает Россия 8 марта: официальные выходные 2021

https://static.news.ru/photo/b604f24a-7ccb-11eb-9c7d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Текущая рабочая неделя закончится для россиян длинными выходными. Из-за празднования Международного женского дня жители нашей страны будут отдыхать три дня. В 2021 году праздник выпадает на понедельник, поэтому официальные выходные продлятся с 6 по 8 марта включительно (с субботы по понедельник). Об этом ранее сообщали в Роструде.

Из-за того, что в понедельник, 8 марта, россияне ещё будут отдыхать, их также ждёт укороченная рабочая неделя. После праздника трудиться придётся всего четыре дня — со вторника по пятницу. В долгожданные три выходных все жители нашей страны планируют как следует отдохнуть и зарядиться позитивными эмоциями. Дамы также рассчитывают 8 Марта ещё и получить приятные сюрпризы от своих спутников. Как рассказала NEWS.ru сексолог Ольга Кетоева, мужчинам не стоит бояться быть оригинальными, но главное не перестараться с креативом. Например, эксперт посоветовала заменить традиционный букет цветов на корзину с деликатесами и бутылкой вина.

Также можно спланировать совместный поход в театр, ресторан или организовать прогулку по центру города. Отличным сюрпризом послужит и катание на машине по городу с шампанским и фруктами. А вот СПА и массаж уже не актуальные услуги для подарка. Многие девушки и так стали собой заниматься, и этим их уже не удивишь. Ни в коем случае нельзя дарить любую бытовую технику, подарок должен быть именно для женщины, а не для всех членов семьи. Важно ещё четко понимать, что ваша возлюбленная не любит, чтобы не обидеть её каким-то экстремальным сюрпризом, — пояснила Ольга Кетоева.

По словам специалиста, в таком случае легко ошибиться, поэтому всё новое и необычное лучше заранее обсуждать, чтобы не прогадать. Также сексолог назвала ещё один распространённый сюрприз, который почти всегда заканчивается провалом. Эксперт категорически не советует мужчинам заказывать эротические фотосессии для своих дам на 8 Марта. По мнению Ольги Кетоевой, чаще всего в таких обстоятельствах девушки, наоборот, зажимаются и чувствуют себя некомфортно. В итоге сюрприз заканчивается обидой на своих горе-возлюбленных.

Как писал NEWS.ru, ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян о похолоданиях в праздничные выходные. По его мнению, уже ночью 6 марта температура воздуха опустится до минус 10–15 градусов. 7 марта ожидаются штормовой ветер и снегопады, а 8 марта нагрянет полярный холодный атмосферный фронт с зарядами снега, в течение суток температура опустится до 7–12 градусов ниже ноля.