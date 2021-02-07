Как отдыхает Россия на 23 февраля: официальные выходные 2021

https://static.news.ru/photo/003472ec-66eb-11eb-b5b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян ждут трёхдневные выходные — с 21 по 23 февраля включительно. Эти даты затрагивают часть рабочей недели, поэтому жители нашей страны будут отдыхать с воскресенья по вторник. Из-за этого рабочий день с 22 февраля (понедельник) будет перенесён на субботу 20 февраля. Об этом ранее сообщали в Роструде.

Таким образом, перед праздничными выходными россиян ждёт шестидневная рабочая неделя. Зато после 23-го числа работать им придётся немного — всего три дня до традиционных выходных. Так как в России отмечается положительная динамика с числом заболевших коронавирусом, был смягчён ряд ограничений, многие наши соотечественники захотят отправиться с 21 по 23 февраля в мини-путешествие. Как пояснил NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, в этот период наибольшей популярностью пользуются горнолыжные курорты. Из-за закрытых границ россиянам крайне сложно сейчас отправиться кататься за рубеж. По словам эксперта, тем не менее в России есть множество альтернативных вариантов.

Сейчас популярны Карелия, Кострома, Великий Устюг, Сочи, Казань. После снятия ограничений в Санкт-Петербурге, который на Новый год был практически закрыт для путешествий, как раз тоже есть активность. Сейчас авиабилеты на внутрироссийских рейсах зачастую даже дешевле на 20–40%. Это связано со стимулированием спроса на поездки со стороны перевозчиков. Как раз для путешествий на грядущие праздники есть множество интересных предложений, — отметил Дмитрий Горин.

По словам специалиста, на праздничные даты есть незначительное увеличение туристического спроса, потому что выходные всё же короткие. Чаще россияне используют их немного иначе — как дополнительные дни, которые можно объединить с отпуском. В таком случае они могут полноценно отдохнуть на одном из доступных на данный момент курортов.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты рассказали, как в условиях нынешних запретов из-за пандемии правильно спланировать отпуск в 2021 году. По мнению специалистов, это уникальный период для путешествий. Часть россиян, чьи поездки отменились в прошлом году, смогут на равных условиях воспользоваться этой возможностью сейчас. Остальным эксперты советуют позаботиться о своём отдыхе заранее. В том числе не отказываться от акций раннего бронирования. Они стартуют в феврале-марте. Специалисты заключают, что бояться этого не стоит — туристические компании уже адаптировались к новым реалиям, просчитали все риски и готовы предложить россиянам интересные и безопасные варианты.