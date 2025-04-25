Как отдыхаем в майские праздники — 2025: инфографика

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В мае россияне традиционно отмечают два значимых праздника — День весны и труда, а также День Победы. В связи с этим в первой половине месяца будет восемь выходных дней. Согласно производственному календарю, они продлятся с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая включительно.

30 апреля россиян ждет сокращенный рабочий день, а 7 мая придется трудиться от звонка до звонка. Дело в том, что эта среда не предшествует непосредственно праздничному дню — 9 Мая, поэтому уйти с работы пораньше не получится.

Во время майских праздников огородники начинают высаживать картофель и другие овощи. Те, кто останется в столице, могут посетить праздничные гулянья и фестивали. Однако погода может подвести. Синоптики прогнозируют дожди с 1 по 4 мая. Кроме того, в Москве ожидается неустойчивая температура. Во время первых четырех выходных в дневные часы столбики термометров будут показывать +15–16 градусов, а ночью — до +3–4.

Ближе к Дню Победы погода стабилизируется, воздух прогреется до +17 градусов. 8 и 9 мая будет ясно: днем — +16–17, ночью — +5–6 градусов. Таким образом, в майские праздники не прогнозируется изнурительная жара до +26.

Подробнее о выходных и праздничных днях в мае — в инфографике NEWS.ru.