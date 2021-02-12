Телесваха Сябитова рассказала, как определить характер человека по подарку

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Подарок вполне может охарактеризовать преподнёсшего его человека. Причём это касается как мужчин, так и женщин, считает соведущая передачи «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова.

Если презент пополняет коллекцию «канцелярского боекомплекта», то партнёр, скорее всего, не любит тратиться. Такой человек чрезмерно практичен, будучи уверенным в том, что любая вещь должна приносить пользу, написала телесваха в Instagram.

Если же подарком оказался предмет для общего пользования, который даритель захочет сам в будущем попользоваться, тогда имеет смысл задуматься, не эгоист ли этот человек, посоветовала Сябитова.

Регулярно вручаемые парфюм, носки и туалетные принадлежности, добавила она, свидетельствуют о том, что с фантазией плохо и партнёр покупает то, что оказалось под рукой, проявляя лень в выборе. Игрушки, шоколадки, цветы — в той же категории, отметила телесваха.

Конечно, все мы помним, что главное — внимание, а не подарок, но хотелось бы напомнить, что порой на ход событий праздничного дня, а в некоторых случаях и на отношения в целом, влияет не только наличие подарка, но и то, насколько он адресный, т. е. от души, — высказала мнение Сябитова.

Впрочем, далеко не все её подписчики в социальной сети согласились с такой трактовкой. Некоторые заявили, что вполне довольны традиционными или практичными презентами. Другие же посетовали на то, что даже самым близким бывает непросто угодить, поэтому обобщение в этом вопросе они сочли неуместным.

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