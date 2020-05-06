Вирусолог рассказал, как не подхватить коронавирус при заказе еды на дом

https://static.news.ru/photo/38422fec-8f84-11ea-bf6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вероятность заразиться коронавирусом через доставленную из ресторана или кафе пищу невелика, так как персонал обязан соблюдать санитарные требования. Тем не менее, тем, у кого остаются опасения, можно предпринять некоторые меры безопасности, рассказал доктор биологических наук Сергей Нетёсов.

Чтобы максимально минимизировать риск заражения, вирусолог посоветовал не заказывать холодные закуски, а остальные блюда подвергать повторной термической обработке.

Я уверен, что на предприятиях, где готовят еду для доставки, соблюдают все необходимые правила и уж тем более специально не чихают в еду. Но даже несмотря на это, повторно погреть горячие блюда в микроволновке и прокипятить жидкую еду всё равно стоит, — цитирует Нетёсова URA.ru.

Особо боязливым, по его словам, следует вовсе отказаться от услуг доставки пищи и готовить самостоятельно.

Однако здесь, по его мнению, есть другая опасность: большое количество россиян не соблюдают социальную дистанцию и не используют средства индивидуальной защиты в магазинах. Учитывая это, вероятность подхватить коронавирус во время покупки продуктов для приготовления еды гораздо выше, чем шансы заразиться от употребления блюд, приготовленных на специализированных предприятиях, считает эксперт.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн заявил, что риск заразиться коронавирусом в условиях домашней самоизоляции невысок, но существует. По его словам, инфекцию можно подхватить через еду или воду, писал NEWS.ru.