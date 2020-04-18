С наступлением весны и увеличением солнечных дней настроение тоже заметно повышается — душа просит обновления и жаждет лёгкости. Но так бывает не всегда. Сегодня поговорим о том, как быть, если весна наступила, а из зимнего «кокона» выбираться не хочется.

Часто бывает такое, что несмотря на пробуждающуюся природу, после зимних серых дней совсем не хочется переключаться в летний режим. Сейчас это усугубляется всем известными событиями последних нескольких месяцев. Никакой легкости не ощущается. Есть несколько шагов, которые помогут настроиться на весеннее настроение и прогнать прочь хандру.

Начинайте день с музыки. Её влияние на психику, мозг и настроение человека подробно изучено учёными. Если прямо с утра включать веселые и бодрящие композиции, это поможет начать день с хороших эмоций и приятных ощущений. Их можно многократно усилить, если начать подпевать или подтанцовывать в такт. Попробуйте начать день с музыки и вы увидите, как сильно поменяется ваш настрой!

Цветотерапия — еще один недооцененный пункт. Влияние цвета на настроение человека также успешно доказано наукой. Добавьте в свой привычный интерьер или гардероб яркие краски! Достаньте яркий шарф, используйте яркую помаду или даже новый сочный лак для ногтей. В интерьер также можно добавить яркий акцент, и самый простой способ — это новые подушки на диван или кровать, ваза для цветов или даже новая картина. Выбирайте цвета сочные и насыщенные — ярко бирюзовый настроит на мысли о море. Желтый, розовый и салатовый — все это природные цвета, которые действительно помогут переключиться на новый, весенний формат.

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Еще один стопроцентный способ улучшить настроение, и который, разумеется, также досконально изучен учеными, это терапия трудом. Звучит непривычно. Кажется, мы и так сейчас утопаем в домашних делах. Но простой ручной труд, когда вы что-то мастерите, шьете, пересаживаете и делаете это для души, действительно очень помогает улучшить эмоциональное состояние. Есть два аргумента в пользу трудотерапии.

У великих правителей разных стран и в самые разные времена на протяжении всей истории человечества можно найти очень простые увлечения, которыми они занимались в свободное время. Например, Николай II очень любил столярное дело, и мастерил красивые предметы мебели. Ну а всем известный герой сериала великий султан Сулейман занимался изготовлением ювелирных изделий, что тоже было известным историческим фактом. Вопрос — почему? Потому что им нечем было заняться? Вовсе нет, просто мелкая моторика прекрасно развивает лобные доли мозга, которые, в свою очередь, отвечают за принятие решений и стратегическое мышление. В Китайских династиях тем же «простым ручным трудом» — каллиграфией — занималась вся императорская семья испокон веков.

В психиатрических клиниках для лечения отдельных депрессивных расстройств до сих пор применяется трудотерапия. Простые несложные действия могут значительно улучшить состояние пациентов. Так что польза трудотерапии доказана и наукой, и всей мировой историей.

И самое главное — осторожно относитесь к своим мыслям. Постарайтесь оградить себя от страшных историй, неприятных новостей и даже жестоких фильмов. Психогигиена крайне важна для нашего психического здоровья — то, что мы видим и слышим, оказывает существенное влияние на образ наших мыслей, а в итоге и на всю жизнь. Вместо удручающих новостей лучше выбрать легкую комедию и от души посмеяться. Два часа здорового смеха помогут вам почувствовать себя лучше. Самые важные новости вы и так узнаете из информационного пространства, которое нас окружает, и от которого порой трудно спрятаться.