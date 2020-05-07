«Как клещей потравят»: в Липецке объяснили диалог мэра и губернатора

https://static.news.ru/photo/b69b9a32-9050-11ea-ab09-fa163e074e61_660.jpg Фото: lipetskcity.ru

В Липецке разгорелся скандал из-за записи совещания мэра города Евгении Уваркиной и губернатора Игоря Артамонова. Аудиофрагмент совещания, посвящённого коронавирусу, попал в Сеть. На записи голос Артамонова призывает разогнать публику «со слабым умом» при помощи химикатов.

Речь, предположительно, шла о дезинфекции улиц в городе. Глава города рассказал о пробном пуске спецмашин в Нижнем парке.

Эта страшная штука должна способствовать разгону людей. «Ай-ай-ай, сейчас нас, как клещей, потравят». Выберите точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать, со слабым умом, — звучит голос Артамонова на записи.

Мэр Липецка отреагировала на это с иронией: «А вдруг полягут?». В таком случае, как заявил глава региона, администрация будет ответственной за это.

В пресс-службе областной администрации подтвердили, что совещание действительно было. На нём обсуждали дезинфекцию общественных пространств как средство борьбы с коронавирусом.

Данная аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста, — подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что руководство региона и города ни в коем случае не хотело нанести вред населению. Дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей. Губернатор призвал использовать только рекомендованные Роспотребнадзором растворы, передаёт «КП-Липецк».

Ранее администрация Липецкой области сообщила об ужесточении карантинных мер в регионе. Жителей обяжут надевать медицинские маски. С 6 по 8 мая мера будет носить рекомендательный характер, однако с 9 мая станет обязательной, писал NEWS.ru.