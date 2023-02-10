Депутат рассказал, как изменится жизнь дачников в 2023 году Депутат Чаплин предупредил дачников о штрафах за борщевик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дачный участок

В 2023 году владельцев дачных участков ждут изменения, предупредил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. В том числе, дачникам, которые не убирают борщевик на своем участке, будет грозить административная ответственность в виде штрафов, предупредил он в беседе с «Парламентской газетой». Он также пояснил, что без ведома владельца на частную территорию никто заходить не будет.

В законе речь идет о том, что борщевик Сосновского является сорняком, за произрастание которого на земельном участке собственник привлекается к административной ответственности. При этом никто не собирается врываться на ваш участок с газонокосилкой. Борщевик произрастает на тех земельных участках, которые, по сути, являются брошенными, — уточнил парламентарий.

В 2023 году дачников ждут и другие изменения, предупредил депутат. Так, Минцифры разработало документ, согласно которому все решения можно будет принимать с помощью онлайн-голосований. Чаплин объяснил, что голосования будут проводиться через мессенджеры, портал Госуслуг или на сайте СНТ, в зависимости от того, как удобно конкретному товариществу.

Садовые товарищества также могут войти в состав населенных пунктов. Единичные случаи присоединения уже были, но председателям не всегда под силу сделать это самостоятельно.

Регионы сами должны установить требования, при соблюдении которых территории садоводства или огородничества могут быть включены в границы населенного пункта. Такая законодательная работа на региональном уровне идет, — отметил парламентарий.

Чаплин напомнил, что в случае, если дачник хочет разводить птиц для собственных нужд, ему нужно обратиться в муниципалитет и получить разрешение. Депутат отметил, что решение принимается на общественных слушаниях. При содержании птиц на садовом участке дачнику будет необходимо также обеспечить соблюдение ветеринарных правил.

Парламентарий ранее рассказал об упрощении правил жарки шашлыка на даче. Устанавливать мангалы можно будет на расстоянии пяти метров вместо 50, как было раньше. За несоблюдение новых правил грозит предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей.