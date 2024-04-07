Как дожить до 100 лет и уберечь мозг от старения: советы ученых и врачей

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7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Его тема в 2024 году — «Мое здоровье, мое право». NEWS.ru пообщался с врачами и учеными и узнал, что нужно, чтобы сохранить долголетие и умственные способности в пожилом возрасте.

Есть ли универсальный рецепт долголетия для всех

Терапевт и создатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов в беседе с NEWS.ru отметил, что для сохранения долголетия «в целом достаточно сделать ЗОЖ нормой жизни и знать свои риски: наследственные болезни, предрасположенность к онкозаболеваниям, сахарному диабету и другим болезням».

«Если вы знаете свои риски, вы можете их контролировать — например, с помощью регулярных комплексных обследований организма», — говорит Хоманов.

Как размер кошелька влияет на продолжительность жизни

Врач-гериатр Глеб Краснов также отметил, что работа на тяжелых и токсичных производствах приводит к профессиональным заболеваниям и сокращает жизнь. По его словам, здоровье зависит и от социального положения: «все банально: чем лучше финансовое состояние людей, тем дольше и лучше они живут».

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«Это объясняется тем, что повышается доступность медицинской помощи любого уровня, улучшается качество жизни и качество питания — все эти факторы позволяют жить дольше. Но это, впрочем, не спасает напрямую от риска онкологических и иных заболеваний и, соответственно, само финансовое благополучие не влияет непосредственно на развитие тех или иных патологий, оно просто обеспечивает лучшую доступность к лучшей медицине», — заявил Краснов.

Где в России больше шансов на долгую жизнь

Другой фактор, по словам Краснова, — это климат и условия, от которых зависит, насколько человек рискует здоровьем. Например, в Краснодарском крае мягче зима, чем в других регионах РФ, и, соответственно, ниже шанс поскользнуться в пожилом возрасте, сломать шейку бедра и попасть в больницу по этому поводу. А в Центральной России зимой можно «получить какую-либо травму, которая изменит жизнь и сократит ее потенциальную продолжительность».

Какие четыре вещи больше всего продлят вашу жизнь

Как рассказал NEWS.ru биолог и популяризатор науки Александр Панчин, главное — это отказ от вредных привычек, активный образ жизни и правильное питание.

«Я тут Америку не открою. Самое полезное, что можно сделать — бросить курить. Далее идет умеренное занятие спортом. [Также необходимо] есть больше фруктов и овощей, соблюдать базовые правила гигиены», — отметил Панчин.

Глеб Краснов обратил внимание на исследования ученых о негативных факторах, сокращающих продолжительность жизни.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«По результатам статистического анализа нескольких исследований выяснилось, что, грубо говоря, курение отнимает примерно 14 лет жизни, ожирение — четыре года, сидячий образ жизни — 3,6 года, высокое артериальное давление — 2,5 года, недостаточный прием овощей и фруктов — примерно 1,5 года», — рассказал Краснов.

Также, добавил врач, не стоит переживать о наборе веса из-за отказа от курения: «Даже если курение отнимает 14 лет, а ожирение — четыре, то лучше выиграть 10 лет жизни и прожить их с лишним весом. Есть много разных способов похудеть».

Восемь правил здорового образа жизни от терапевта

По мнению Константина Хоманова, для того чтобы продлить свои дни, следует вести здоровый образ жизни, «но не фанатично». «Полезные привычки и действия должны быть рутиной и приносить пользу и удовольствие, а не служить дополнительным стрессом», — объяснил он. Хоманов назвал девять основных правил:

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регулярно заниматься физкультурой;

чаще бывать на свежем воздухе;

стараться питаться по принципу гарвардской тарелки, когда половину рациона занимают овощи в сыром или приготовленном виде, четверть — цельные злаки или крупы и четверть — богатые белком продукты (мясо, рыба, яйца, бобовые). Это не требует редких продуктов, при правильном использовании прекрасно закрывает потребности по калориям, белкам, жирам, углеводам, клетчатке и витаминам;

минимизировать стресс и научиться с ним работать (самостоятельно или с психологом, психотерапевтом);

наладить сон;

нормализовать вес;

регулярно проходить диспансеризацию — достаточно даже в рамках ОМС;

не отказываться от профилактической вакцинации — прививки нужны не только детям.

Как сохранить здоровый ум в пожилом возрасте

По словам Александра Панчина, старение мозга сильно зависит от старения тела, риск деменции может увеличиваться от физических травм головы и нарушений работы сердечно-сосудистой системы. Есть исследования, показывающие, что спорт примерно на 30% снижает риск «поглупеть» с возрастом, напомнил биолог.

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Глеб Краснов добавил, что китайские ученые проводили исследование, в ходе которого пожилых людей научили играть в гандбол и выяснили, что у пациентов повысились когнитивные показатели, но снизились показатели физического состояния — они получили травмы и растяжения.

«То есть влияние игрового вида спорта неоднозначно, хорошо подумайте перед тем, как отправить любимую бабушку на мини-футбол или регби», — посоветовал собеседник NEWS.ru.

Константин Хоманов полагает, что «физкультура непосредственно не влияет на память, но позволяет уменьшить массу тела, снизить риск атеросклероза сосудов головного мозга и связанного с ним слабоумия». Он добавил, что «можно чередовать разные посильные активности, главное — регулярность занятий».

Четыре способа сохранить здоровье мозга

Также Хоманов отметил, что мозгу необходимо создавать новые нейронные связи, что «позволяет отодвинуть деменцию, а то и вовсе с ней не встретиться». В беседе с NEWS.ru он назвал несколько популярных способов поддержки мозговой деятельности:

курсы по кардинально новой для человека специальности;

изучение новых языков:

регулярные упражнения, развивающие память;

так называемый розовый шум (постоянный фоновый звук, содержащий определенные частоты) — если человеку за 70, такое сопровождение сна замедляет скорость распада когнитивных функций.

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Почему с возрастом важно находить новых друзей

Как отмечает Глеб Краснов, для сохранения когнитивных функций в пожилом возрасте важно продолжать общаться с другими людьми. Но многие старики замыкаются и перестают контактировать с другими, а некоторые «уже в среднем возрасте „закостеневают“ в своем круге общения и перестают обучаться чему-то новому, находить новых друзей, что сильно влияет на их несчастливую старость».

«Не развивая этих навыков, люди не могут чувствовать себя радостными, счастливыми и востребованными. Если пожилому человеку „подтянуть“ социальные навыки, у него „подтянутся“ и показатели ментального здоровья. Мы не раз выводили пациентов из субдепрессии, „переобучая“ их взаимодействовать с людьми и общаться. Поэтому я рекомендую не пренебрегать психологами», — добавил врач-гериатр.

Глеб Краснов обратил внимание на то, что иногда депрессию можно принять за деменцию или умеренные когнитивные нарушения. В таких ситуациях, по словам собеседника NEWS.ru, достаточно вывести человека из депрессивного состояния, и у него возвращается хорошее настроение и интерес к жизни.

Принимать сразу несколько лекарств и БАДов очень вредно

Краснов отдельно отметил особенности пожилых пациентов с сахарным диабетом. Изменение уровня сахара в крови у них также влияет на развитие деменции. Помимо этого, Краснов обратил внимание на такой фактор старения как полипрагмазия — прием пяти и более лекарств одновременно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Чем выше уровень полипрагмазии, тем выше риск того, что у пациента разовьется деменция. То же касается БАДов и любых препаратов, которые можно купить в аптеке — все это вместе может ухудшать состояние пациентов. Поэтому важно проводить профилактику этого состояния, ревизию листа назначений пациента, сокращать число принимаемых препаратов, если в них нет жизненной необходимости», — уточнил Краснов.

В подтверждение он привел исследование двух групп пациентов, которые в среднем принимали 11 лекарств. Одна продолжала принимать их в таком же режиме, в другой количество лекарств снизили до пяти. В итоге через 1,5 года у участников второй группы умственные способности сохранились на том же уровне, что и в начале исследования, а у первой — снизились.

Александр Панчин также призвал не принимать препараты и БАДы с недоказанной эффективностью. Биолог пояснил, что сегодня существует «очень много популярных добавок, которым приписывают чуть ли не чудотворные функции», но ни одна из них не борется эффективно со старением.

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