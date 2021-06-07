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«Как до пандемии»: россиянам рассказали о поездках в Черногорию

13:04, 06 июня 2021
Котор, Черногория Котор, Черногория Фото: Radik Sitdikov/unsplash.com

Россияне уже могут поехать в Черногорию на условиях, которые действовали до пандемии коронавируса: без результатов ПЦР-теста, рассказал министр экономического развития страны Яков Милатович на полях Петербургского международного экономического форума, передаёт ТАСС.

По его словам, гражданам России для въезда в республику не требуется ни результата теста на COVID-19, ни визы.

Могу сказать, что граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд, — подчеркнул глава ведомства.

На данный момент Россия не возобновила регулярное авиасообщение с Черногорией. Добраться до местных курортов можно с пересадками, например в Сербии, или чартерными рейсами. Первый с 2020 года прямой рейс между Москвой и Тиватом был со скандалом отменён за несколько минут до вылета. 

Ранее сообщалось, что россияне отложили на летний отдых в 2021 году порядка 40 тысяч рублей. Согласно опросу ВЦИОМа, в 2021 году россияне стали откладывать на летний отпуск меньше сбережений, чем в 2020 году: 40 тысяч против 49,5 тысячи рублей.

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