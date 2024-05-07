В Большом Кремлевском дворце во вторник состоялась инаугурация президента Владимира Путина, на которую пригласили 2600 человек. Телеведущая Ксения Собчак назвала церемонию «Met Gala в Кремле», сравнив ее с ежегодным балом выставки моды Института костюма, который днем ранее состоялся в Нью-Йорке, — на этот бал собираются западные селебрити для демонстрации нарядов.

Приглашенные на церемонию женщины позволили себе яркие тона, в отличие от мужчин, соблюдавших строгий дресс-код. Так, Валентина Матвиенко выделялась благодаря красному платью и красным туфлям на шпильках (на инаугурации 2018 года она была в белом костюме с юбкой. — NEWS.ru). Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пришла в черном платье, но в этот раз без своих знаменитых брошек, которыми обычно подчеркивает образ и делает политические намеки.

Синий определенно можно назвать цветом церемонии. Так, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и глава Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева предстали в пиджаках разных оттенков синего. Компанию им в этом составили первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, телеведущая Юлия Барановская и певица Елена Север. В платье небесно-голубого цвета с сумкой в тон пришла и Светлана Медведева, жена зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Другой вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выбрала для церемонии белое платье, украсив его георгиевской лентой. Глава медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предстала в костюме нежного сиреневого цвета. Начальник управления по работе с регионами упомянутого фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк появилась на мероприятии в бежевом пиджаке, похожем на китель, а прославленный композитор Александра Пахмутова — в коричневом платье с орнаментом.

Посол Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте перед началом инаугурации возле Большого Кремлевского дворца была замечена в зимнем пуховике — судя по всему, дипломат делала селфи.

Председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева, заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева, заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова

Призер чемпионата России по фигурному катанию спортсменка Камила Валиева перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Призер чемпионата России по фигурному катанию спортсменка Камила Валиева перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Ведущая Юлия Барановская перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Фото: Михаил Синицын/РИА Новости

Ведущая Юлия Барановская перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Композитор Александра Пахмутова перед церемонией инаугурации избранного президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце

Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ТАСС

Композитор Александра Пахмутова перед церемонией инаугурации избранного президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце

Музыкант, продюсер Владимир Киселев, его супруга певица Елена Север и их дети Юрий (выступает под псевдонимом Юркис) и Владимир

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Музыкант, продюсер Владимир Киселев, его супруга певица Елена Север и их дети Юрий (выступает под псевдонимом Юркис) и Владимир

Певица Диана Гурцкая перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Фото: Михаил Синицын/РИА Новости

Певица Диана Гурцкая перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев (в центре), его супруга Светлана Медведева

Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев (в центре), его супруга Светлана Медведева

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова (в центре)

Фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова (в центре)

Посол Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте перед началом церемонии инаугурации у Большого Кремлевского дворца

Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Посол Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте перед началом церемонии инаугурации у Большого Кремлевского дворца

Начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк (в центре)

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк (в центре)

Маргарита Симоньян и Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Маргарита Симоньян и Рамзан Кадыров

Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле