Как были одеты приглашенные на инаугурацию Путина: самые яркие фото гостей

Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ТАСС

Валентина Матвиенко

В Большом Кремлевском дворце во вторник состоялась инаугурация президента Владимира Путина, на которую пригласили 2600 человек. Телеведущая Ксения Собчак назвала церемонию «Met Gala в Кремле», сравнив ее с ежегодным балом выставки моды Института костюма, который днем ранее состоялся в Нью-Йорке, — на этот бал собираются западные селебрити для демонстрации нарядов.

Приглашенные на церемонию женщины позволили себе яркие тона, в отличие от мужчин, соблюдавших строгий дресс-код. Так, Валентина Матвиенко выделялась благодаря красному платью и красным туфлям на шпильках (на инаугурации 2018 года она была в белом костюме с юбкой. — NEWS.ru). Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пришла в черном платье, но в этот раз без своих знаменитых брошек, которыми обычно подчеркивает образ и делает политические намеки.

Синий определенно можно назвать цветом церемонии. Так, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и глава Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева предстали в пиджаках разных оттенков синего. Компанию им в этом составили первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, телеведущая Юлия Барановская и певица Елена Север. В платье небесно-голубого цвета с сумкой в тон пришла и Светлана Медведева, жена зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Другой вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выбрала для церемонии белое платье, украсив его георгиевской лентой. Глава медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предстала в костюме нежного сиреневого цвета. Начальник управления по работе с регионами упомянутого фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк появилась на мероприятии в бежевом пиджаке, похожем на китель, а прославленный композитор Александра Пахмутова — в коричневом платье с орнаментом.

Посол Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте перед началом инаугурации возле Большого Кремлевского дворца была замечена в зимнем пуховике — судя по всему, дипломат делала селфи.