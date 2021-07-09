«Как быдло»: муж Скабеевой отчитал припарковавшегося на тротуаре «братка»

Российский телеведущий и супруг Ольги Скабеевой Евгений Попов возмутился в Telegram по поводу неправильной парковки автомобиля Mercedes в районе Дорогомилово. Он объяснил: мало того, что владелец авто оставил машину там, где нельзя, так ещё и номера опустил, чтобы их было сложно увидеть.

Журналист опубликовал снимки машины со всех ракурсов и призвал дептранс Москвы наказать нарушителя.

Но история на этом не закончилась. Спустя сутки владелец авто нашёл телеведущего и отправил ему голосовое сообщение, в котором по-хамски обвинил его в том, что он, «не зная ситуации, что-то там комментировал». Нарушитель оправдал себя тем, что «если бы там была парковка, то оплатил бы её, но парковки не было», поэтому ему пришлось встать прямо на тротуар.

Попов ему ответил, что правила в городе для всех одинаковы, и потребовал «не вести себя как быдло».

Нашёлся вчерашний нарушитель. Страница скрыта, но, надеюсь, не побоится показать лицо и назвать своё имя. Считает, что механизм, скрывающий номер, и парковка на тротуаре — норма. Нет, не норма! Будет наказан. Правила для всех. Для чиновников, «братков», нормальных граждан. Ну и грубить, конечно, не стоит. <...> И реально скрути с автомобиля механизм для упырей. Будь нормальным человеком, — написал телеведущий и кандидат в депутаты Госдумы.

Он добавил, что и водитель, и пассажир — негодяи, а лихие 90-е остались в прошлом.

Телеведущий канала «Россия 1» Евгений Попов, работающий вместе со своей супругой Ольгой Скабеевой над программой «60 минут», может принять участие в выборах в Госдуму. Предполагается, что он станет баллотироваться в Москве от партии «Единая Россия».