Каховскую ГЭС планируют восстановить: насколько это возможно и зачем нужно Эксперт Елистратов: на восстановление Каховской ГЭС уйдут годы

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Херсонская область. Новая Каховка. Вид на Каховскую ГЭС

Как заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, разрушенную в июне 2023 года плотину Каховской ГЭС можно восстановить с помощью современных технологий. По его словам, вся проектная документация станции сохранилась. Во сколько обойдется восстановление разрушенной дамбы, что это даст и нет ли опасности ее повторного разрушения, — в материале NEWS.ru.

Что случилось с Каховской ГЭС

6 июня 2023 года произошло обрушение Каховской ГЭС — крупной гидроэлектростанции на реке Днепр, в пяти километрах от села Новая Каховка. Киев практически сразу же обвинил в катастрофе российскую сторону.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разрушение электростанции произошло после украинской диверсии. По его словам, Киев хотел лишить Крым источника пресной воды — повреждение дамбы могло привести к обмелению Крымского канала, снабжающего полуостров.

Российский МИД также напомнил, что Каховская ГЭС подвергалась ударам артиллерии ВСУ еще осенью 2022 года и что причиной июньской катастрофы на Днепре могли стать последствия артналетов.

По словам властей Новой Каховки, разрушение станции привело к экологическому бедствию: в результате разлива Днепра были уничтожены важные с точки зрения земледелия почвы, и значительно нарушился экологический баланс.

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление береговой линии после разрушения задвижек на Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление береговой линии после разрушения задвижек на Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Вид на Каховскую ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Вид на Каховскую ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление береговой линии после разрушения задвижек на Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление береговой линии после разрушения задвижек на Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС TASS Затопленный Дом культуры после разрушения задвижек на Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС TASS Затопленный Дом культуры после разрушения задвижек на Каховской ГЭС Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Разрушенная плотина гидроэлектростанции на реке Днепр Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Разрушенная плотина гидроэлектростанции на реке Днепр Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Разрушенная плотина гидроэлектростанции на реке Днепр Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Разрушенная плотина гидроэлектростанции на реке Днепр Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Разрушенная плотина гидроэлектростанции на реке Днепр Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Разрушенная плотина гидроэлектростанции на реке Днепр Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Разрушенная плотина гидроэлектростанции на реке Днепр Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Разрушенная плотина гидроэлектростанции на реке Днепр Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Карта, показывающая расположение разрушенной плотины на реке Днепр Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Карта, показывающая расположение разрушенной плотины на реке Днепр Фото: Albert Koshelev/Keystone Press Agency Снижение уровня воды в Днепре Фото: Albert Koshelev/Keystone Press Agency Снижение уровня воды в Днепре Фото: Cover Images/Keystone Press Agency Затопление в Херсонской области Фото: Cover Images/Keystone Press Agency Затопление в Херсонской области

Для чего строили Каховскую ГЭС

Каховский гидроузел начали строить осенью 1950 года. Монтаж первой турбины был завершен 18 октября 1955 года — эта дата считается днем рождения станции. Однако в промышленную эксплуатацию ГЭС приняли в октябре 1959 года.

Каховская станция снабжала электроэнергией и питьевой водой юго-восток УРСР. После появления плотины было создано Каховское водохранилище — одно из крупнейших на Днепре. От него начинаются Каховский, Северо-Крымский каналы и канал Днепр — Кривой Рог.

Мощность Каховской ГЭС составляла 334,8 МВт. Однако станция прекратила выработку электроэнергии в ноябре 2022 года. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо утверждал, что электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играла существенной роли в энергообеспечении.

Зачем восстанавливать ГЭС

Как отметил в разговоре с NEWS.ru промышленный эксперт Артем Ермолаев, восстановленная ГЭС может использоваться для нужд агросектора и промышленности, а также для водоснабжения Крыма. Он напомнил, что до 2014 года из водохранилища через Северо-Крымский канал вода поставлялась и на полуостров. Канал обеспечивал до 80% потребностей региона в воде, но после того, как Крым вошел в состав России, власти Украины перекрыли воду.

Экономический аналитик Елена Варламова пояснила NEWS.ru, что после уничтожения ГЭС крупнейшие предприятия региона оказались фактически парализованными, поскольку не способны функционировать на полную мощность. По ее мнению, необходимо построить новую электростанцию для восстановления экономики региона.

«ГЭС нужна, чтобы была возможность реанимировать прежний промышленный потенциал», — пояснила Варламова.

Военный эксперт Виктор Литовкин подчеркнул в разговоре с NEWS.ru, что необходимо восстановить Каховскую ГЭС.

«Конечно, восстановление ГЭС необходимо. Данная станция — важнейший узел на Днепре, который крайне значим как для сельского хозяйства, так и для промышленных предприятий», — пояснил Литовкин.

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление Новой Каховки Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление Новой Каховки Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление Новой Каховки Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление Новой Каховки Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление Новой Каховки Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление Новой Каховки Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Местные жители на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Местные жители на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости Подтопление Новой Каховки Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости Подтопление Новой Каховки Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости Местные жители на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости Местные жители на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС Подтопление Новой Каховки Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС Подтопление Новой Каховки Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Подтопление Новой Каховки Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Подтопление Новой Каховки Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Подтопление Новой Каховки Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Подтопление Новой Каховки

Однако, по его мнению, к восстановлению гидроузла предстоит приступить позднее — после того, как исчезнет риск атак по ГЭС. Как добавил Литовкин, сейчас такая опасность существует.

Сколько будет стоить восстановление Каховской ГЭС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил 18 декабря, что плотину Каховской ГЭС можно восстановить по сохранившимся чертежам. По его словам, большая часть проектной документации сохранилась в архивах московских институтов, и ее можно использовать для восстановления плотины с помощью современных технологий.

Также Сальдо отметил, что была разрушена железобетонная часть плотины, а земляная сохранилась. Он предположил, что если в советское время Каховскую ГЭС «построили за три года, то сейчас это можно сделать значительно быстрее».

Эксперт в сфере безопасности, офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач считает, что поднимать архивные проектные документы нет никакого смысла.

«ГЭС проектировалась в 1940-е годы. Тогда использовались совсем другие материалы, другие технологии, оборудование. Если ГЭС и нужна, то в совершенно новом виде», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

По мнению Храпача, важно оценить энергетический баланс в регионе и необходимо понять экономическую целесообразность такого масштабного строительства. Он предположил, что такого анализа с учетом продолжающихся боевых действий, скорее всего, не проводилось.

По мнению экономического аналитика Елены Варламовой, сейчас называются самые разные оценки сроков и стоимости восстановления ГЭС.

«На мой взгляд, с учетом номинальной мощности Каховской ГЭС, затраты на ее восстановление могут составить от 50 до 100 млрд рублей. При этом, чтобы полностью восстановить плотину потребуется от трех до четырех лет», — отметила она в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости Местный житель на лодке в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости Местный житель на лодке в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Местный житель в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Местный житель в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Мужчины в населенном пункте Корсунка, который почти полностью затоплен после разрушения Каховской ГЭС Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Мужчины в населенном пункте Корсунка, который почти полностью затоплен после разрушения Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Удар со стороны ВСУ по месту сбора для эвакуации жителей города, который подтоплен после разрушения Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Удар со стороны ВСУ по месту сбора для эвакуации жителей города, который подтоплен после разрушения Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Эвакуация местных жителей. В результате удара ВСУ по Каховской ГЭС произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Эвакуация местных жителей. В результате удара ВСУ по Каховской ГЭС произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Эвакуация местных жителей. В результате удара ВСУ по Каховской ГЭС произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Эвакуация местных жителей. В результате удара ВСУ по Каховской ГЭС произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look PressMatthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look PressMatthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия обстрела Каховской ГЭС на право берегу Днепра Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия обстрела Каховской ГЭС на право берегу Днепра Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Эвакуация жителей с правого берега Днепра украинскими властями Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Эвакуация жителей с правого берега Днепра украинскими властями Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Эвакуация жителей с правого берега Днепра украинскими властями Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Эвакуация жителей с правого берега Днепра украинскими властями

Восстановление Каховской ГЭС — очень сложная задача и на реализацию такого проекта может потребоваться несколько лет, считает профессор Высшей школы гидроэнергетического строительства СПБПУ Виктор Елистратов. По его оценкам, электростанция получила колоссальные повреждения — практически полностью уничтожены ее наземная и надводная составляющие.

«Восстановить плотину будет невероятно сложно для инженеров и строителей. Ее нужно будет сдвигать либо выше по течению, либо ниже. Что касается сроков, то на восстановление Каховской ГЭС уйдут годы», — сказал эксперт NEWS.ru.

Как заключил Елистратов, у отечественных специалистов значительный опыт таких работ, поскольку ими построено множество гидроузлов, и есть специальное оборудование, которое может быть использовано при восстановлении Каховской ГЭС.

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