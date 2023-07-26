Кагарлицкого арестовали на два месяца

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Социолог Борис Кагарлицкий

Сыктывкарский городской суд арестовал на два месяца социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по обвинению в призывах к терроризму, передает ТАСС из зала суда. Социолог заявил журналистам, что не согласен с обвинением и намерен его оспаривать.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 24 сентября 2023 года включительно, — огласила приговор судья.

О том, что в отношении Кагарлицкого возбуждено уголовное дело, накануне сообщила адвокат Юлия Кузнецова. Об этом ей стало известно в ходе обыска у психолога Александра Арчагова, который проходил в рамках дела против Кагарлицкого.

ФСБ позже официально предъявила социологу обвинение по статье о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета. Кагарлицкому грозит до семи лет лишения свободы.

Адвокат социолога Сергей Ерохов пояснил, что дело расследуется Управлением ФСБ по Республике Коми, поэтому тот после задержания был доставлен в Сыктывкар, где ему будет избрана мера пресечения. Ерохов добавил, что его подзащитный свою вину не признает.

Ранее сообщалось о задержании экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Мещанский суд Москвы позднее вынес решение об аресте Стрелкова до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать свою вину в суде.