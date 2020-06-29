Кафе «Щелкунчик» возмутило жителей Петербурга непристойной рекламой

https://static.news.ru/photo/622c1bfe-ba24-11ea-bf6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: schelkunchik.brewery/facebook.com

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении компании, которая разместила непристойную рекламу кафе.

С жалобой в ведомство обратились горожане. Реклама кафе «Щелкунчик», чьи баннеры с текстом: «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак» и сопутствующее изображение сосиски с яичницей показались жителям культурной столицы неэтичными и оскорбительными.

В УФАС выяснили, что рекламодателем точки общепита является ООО «Династия». По результатам рассмотрения жалобы было возбуждено дело по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Рассмотрение дела назначено на 14 июля.

Ранее российское представительство сети ресторанов быстрого питания Burger King обвинили в неприличной рекламе. Претензии возникли к слогану «ЕдАЛ ТАКОЕ?», который компания запустила в Ярославле.

Местный житель пожаловался в антимонопольную службу на увиденную им передвижную рекламу, в которой все буквы, кроме второй в первом слове, были прописными, а вторая буква — строчная и похожа на букву «б». Подобная графическая игра слов отсылала к нецензурной лексике.

Ведомство направило запрос в Институт русского языка им. В. В. Виноградова. В итоге экспертная оценка подтвердила, что реклама нарушает запрет на использование табуированной лексики.