https://static.news.ru/photo/09c4827e-6f85-11ea-bdad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автозаправочные станции Москвы не предполагается закрывать на период объявленной президентом Владимиром Путиным нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля. Все АЗС продолжат работу в штатном режиме, заверили в столичном департаменте транспорта.

Вместе с тем некоторые ограничения всё-таки предполагаются, но относиться они будут к расположенным при заправках кафе. Они останутся работать только навынос, посидеть за столиками будет нельзя, уточнили в пресс-службе ведомства.

25 марта президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Он подчеркнул, что при угрозе эпидемии коронавируса крайне важно предотвратить быстрое распространение болезни.

В тот же день глава государства подписал соответствующий указ. Однако принимаемые меры не относятся к работникам медицинских и аптечных организаций, непрерывно действующих компаний, предприятий по обеспечению питанием и товарами первой необходимости. Кроме того, продолжат работать организации, осуществляющие неотложные работы в чрезвычайных ситуациях.

Ранее, как писал NEWS.ru, о работе автозаправок столичного региона в штатном режиме сообщили в Российском топливном союзе. Однако в другом объединении — Независимом топливном союзе — высказали опасения, что эпидемия коронавируса ограничит передвижение людей, приведёт к снижению спроса на нефтепродукты и, как следствие, приведёт к удорожанию бензина.