Кафе и рестораны открываются для посетителей в Петербурге

https://static.news.ru/photo/86c8adf2-4e20-11eb-b86c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Заведения общественного питания Санкт-Петербурга, работу которых власти временно приостановили из-за пандемии с 30 декабря, открываются для посетителей. Рестораны и кафе города с 4 января смогут работать с 6:00 до 23:00.

При этом сохраняется запрет на работу общепита в ночное время, сообщает ТАСС.

Работать смогут предприятия общественного питания, расположенные в торговых центрах с отдельным входом с улицы и не имеющие сквозного прохода в другие помещения ТЦ. Под запретом остались фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах.

Производственные столовые, доставка и обслуживание навынос будут работать как прежде, без ограничений. Это касается и общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вирусолог и академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему в Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировали почти столько же новых случаев коронавируса, как и в Москве. По его мнению, причина может быть связана с увеличением числа сделанных тестов и анализов. В целом текущая ситуация была довольно прогнозируема, ведь Петербург — это центр притяжения туристов, отметил вирусолог.