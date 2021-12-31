Кадырову присвоили звание заслуженного правозащитника Чечни

Звание заслуженных правозащитников республики присвоено главе Чеченской республики Рамзану Кадырову и его родителям, говорится на сайте телерадиокомпании «Грозный». Руководитель Чечни был отмечен высокой наградой за «исторический вклад в дело защиты естественных и неотъемлемых прав чеченского народа».

Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров, глава региона Рамзан Кадыров и Президент РОФ им. А.-Х. Кадырова Аймани Кадырова объявлены заслуженными правозащитниками Чеченской Республики. Рамзан Кадыров награжден за исторический вклад в дело защиты естественных и неотъемлемых прав чеченского народа, заслуги в восстановлении социально-экономической и политической структуры ЧР, — сообщается на сайте.

Ранее сообщалось о том, что старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат награждена медалью «За защиту прав человека». Поводом для получения этого знака отличия был назван «большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан».