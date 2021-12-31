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Кадырову присвоили звание заслуженного правозащитника Чечни

14:31, 31 декабря 2021
Кадырову присвоили звание заслуженного правозащитника Чечни Рамзан Кадыров Фото: Магомед Чабаев/РИА Новости
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Звание заслуженных правозащитников республики присвоено главе Чеченской республики Рамзану Кадырову и его родителям, говорится на сайте телерадиокомпании «Грозный». Руководитель Чечни был отмечен высокой наградой за «исторический вклад в дело защиты естественных и неотъемлемых прав чеченского народа».

Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров, глава региона Рамзан Кадыров и Президент РОФ им. А.-Х. Кадырова Аймани Кадырова объявлены заслуженными правозащитниками Чеченской Республики. Рамзан Кадыров награжден за исторический вклад в дело защиты естественных и неотъемлемых прав чеченского народа, заслуги в восстановлении социально-экономической и политической структуры ЧР, сообщается на сайте.

Ранее сообщалось о том, что старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат награждена медалью «За защиту прав человека». Поводом для получения этого знака отличия был назван «большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан».

В октябре 2021 года Айшат Кадырова была назначена на должность министра культуры республики. Тогда отмечались её заслуги в развитии библиотек, домов культуры и театров. А в 2020 году она получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». После этого объявления Госдепартамент США принял решение распространить на неё санкции, введённые в 2020 году на Рамазана Кадырова.

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