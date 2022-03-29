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Кадыров заявил о ранении офицера батальона «Север» Геремеева

19:53, 29 марта 2022
Кадыров заявил о ранении офицера батальона «Север» Геремеева Рамзан Кадыров Фото: vk.com/ramzan
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Офицер батальона «Север» Руслан Геремеев по кличке «Добрый» получил ранение в ходе военной спецоперации на Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. Отметим, что Руслан Геремеев проходил подозреваемым по делу об убийстве политика Бориса Немцова и его дважды объявляли в розыск.

Недавно я опубликовал видео, в котором наше подразделение под руководством Руслана Геремеева отбило здание администрации Мариуполя и водрузило на него флаг Чеченской Республики. К сожалению, в ходе дальнейших боев за город Руслан Геремеев получил ранение и попал в госпиталь, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

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