Кадыров заявил о ранении офицера батальона «Север» Геремеева

Офицер батальона «Север» Руслан Геремеев по кличке «Добрый» получил ранение в ходе военной спецоперации на Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. Отметим, что Руслан Геремеев проходил подозреваемым по делу об убийстве политика Бориса Немцова и его дважды объявляли в розыск.

Недавно я опубликовал видео, в котором наше подразделение под руководством Руслана Геремеева отбило здание администрации Мариуполя и водрузило на него флаг Чеченской Республики. К сожалению, в ходе дальнейших боев за город Руслан Геремеев получил ранение и попал в госпиталь, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.