https://static.news.ru/photo/0a806b64-6eaa-11ea-8c26-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал обращение президента Владимира Путина к гражданам в связи с коронавирусом. Он отметил, что внимательно слушал выступление главы государства.

Он перечислил меры, предложенные главой государства в условиях распространения COVID-19, в своём Telegram-канале.

Самое главное — народ и каждый человек должны осмыслить слова Владимира Путина и строго соблюдать предлагаемые меры, — подчеркнул Кадыров.

Как писал NEWS.ru, Путин рассказал о новых мерах против распространения коронавируса нового типа (COVID-19). Он объявил следующую неделю (30 марта — 5 апреля) нерабочей. Сотрудникам сохранят заработную плату, рассказал он в своём обращении к гражданам. Работа всех организаций, действующих для обеспечения жизнедеятельности города, будет продолжена.

Президент предложил изменить схему расчёта больничных выплат, чтобы поддержать граждан, которые оказались без работы из-за коронавируса.

По словам лидера, существующая система расчёта больничных может оказаться несправедливой в условиях массового карантина — молодые сотрудники могут получать «крайне низкие выплаты по больничному листу».

В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.