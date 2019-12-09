https://static.news.ru/photo/01346156-1a7b-11ea-86bb-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров и популярный блогер Артём Калайджян сняли юмористический ролик.

На видео политик беседует с блогером, которому звонит жена, чтобы его отчитать. В какой-то момент трубку берёт Кадыров и на чеченском языке объясняет, что её супруг находится у него в гостях, поэтому она может не переживать.

Я вас поняла, хотя до сих пор не понимала чеченский, — ответила женщина Кадырову.

После этого она просит мужа не отвлекаться на её «дурацкие звонки».

Ролик был опубликован на личной страничке главы Чечни в Instagram.

Чеченский язык в Сочи не выучить, так что отправим тебя в какую-нибудь школу в горах Чечни, — подписал видео Кадыров, обращаясь к Калайджяну.

Как писал NEWS.ru, Кадыров призвал наказывать пользователей Интернета, которые оскорбляют чью-то честь. Он пообещал остановить всех «аферистов, предателей, сплетников, шизофреников». В Кремле это высказывание комментировать отказались.