Глава Чечни Рамзан Кадыров и популярный блогер Артём Калайджян сняли юмористический ролик.
На видео политик беседует с блогером, которому звонит жена, чтобы его отчитать. В какой-то момент трубку берёт Кадыров и на чеченском языке объясняет, что её супруг находится у него в гостях, поэтому она может не переживать.
Я вас поняла, хотя до сих пор не понимала чеченский, — ответила женщина Кадырову.
После этого она просит мужа не отвлекаться на её «дурацкие звонки».
Ролик был опубликован на личной страничке главы Чечни в Instagram.
Чеченский язык в Сочи не выучить, так что отправим тебя в какую-нибудь школу в горах Чечни, — подписал видео Кадыров, обращаясь к Калайджяну.
Как писал NEWS.ru, Кадыров призвал наказывать пользователей Интернета, которые оскорбляют чью-то честь. Он пообещал остановить всех «аферистов, предателей, сплетников, шизофреников». В Кремле это высказывание комментировать отказались.
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