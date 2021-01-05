Кадыров сидел без маски рядом с заболевшим COVID-19 бойцом ММА

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Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бойцом ММА Хамзатом Чимаевым, которые ранее отменил бой из-за подтверждённого коронавируса. Журналисты обратили внимание, что на мероприятии у людей не было защитных масок, глава Чечни также пренебрёг средствами защиты.

Хамзат исключительно скромный и порядочный человек. И я в этом лично убедился при близком знакомстве, — написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

Он добавил, что вручил спортсмену ключи от автомобиля.

Журналисты здания «Кавказский узел» отметили , что на всех участниках встречи не было защитных масок.

Хамзат Чимаев должен был драться с американским бойцом Леоном Эдвардсом 20 января. Поединок был отменён из-за положительного теста у российского спортсмена, при этом Чимаев заявил, что не представляет опасности для окружающих.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него есть 100% доверие к российской вакцине от коронавируса и он сделает прививку. Политик назвал разработку российской вакцины большим прорывом для государства и работающих над препаратом специалистов.