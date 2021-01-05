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Кадыров сидел без маски рядом с заболевшим COVID-19 бойцом ММА

17:57, 06 января 2021

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бойцом ММА Хамзатом Чимаевым, которые ранее отменил бой из-за подтверждённого коронавируса. Журналисты обратили внимание, что на мероприятии у людей не было защитных масок, глава Чечни также пренебрёг средствами защиты.

Хамзат исключительно скромный и порядочный человек. И я в этом лично убедился при близком знакомстве, — написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

Он добавил, что вручил спортсмену ключи от автомобиля.

Журналисты здания «Кавказский узел» отметили, что на всех участниках встречи не было защитных масок.

Хамзат Чимаев должен был драться с американским бойцом Леоном Эдвардсом 20 января. Поединок был отменён из-за положительного теста у российского спортсмена, при этом Чимаев заявил, что не представляет опасности для окружающих.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него есть 100% доверие к российской вакцине от коронавируса и он сделает прививку. Политик назвал разработку российской вакцины большим прорывом для государства и работающих над препаратом специалистов.

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