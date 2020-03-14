https://static.news.ru/photo/cfd3ec6c-6615-11ea-9c78-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Emile Alain Ducke/dpa/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал соотечественников избегать панических настроений из-за коронавируса. По его словам, независимо от наличия страха, итог всё равно одинаков для всех ‐ смерть. Это лишь вопрос времени.

Речь Кадырова была показана в эфире гостелерадиокомпании «Грозный». Перевод с чеченского языка опубликовала Русская служба BBC.

Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае: мол, вирус. Боятся, что он придёт и они умрут. Подожди, ты и так умрёшь. <...> Ты же всё равно умрёшь, — сказал Кадыров.

Чеченский лидер отметил, что «люди тысячами от гриппа умирают», который — тоже вирус. Однако, выразил уверенность он, люди с крепким иммунитетом перенесут новую для себя болезнь. Для его укрепления чеченский лидер посоветовал смешивать в воде лимон с мёдом и пить. Помимо этого, следует есть чеснок, добавил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Кадыров призвал воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, не посещать самим и не водить детей в места скопления людей, а также категорически отказаться от зарубежных поездок. Он заверил, что власти республики принимают исчерпывающие меры по сдерживанию коронавируса.