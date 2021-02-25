Кадыров рассказал об участии Путина в операции против террористов

https://static.news.ru/photo/19bc6f9e-779e-11eb-869e-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что президент РФ Владимир Путин лично контролировал ход спецоперации против банды Аслана Бютукаева.

Символично, что последний, решающий удар по бандподполью мы нанесли при непосредственном участии нашего президента, который держал под личным контролем ход спецоперации, — написал глава Чечни в соцсети «ВКонтакте».

Глава ЧР выразил благодарность Путину, «под руководством которого впервые в мировой истории уничтожили международный терроризм».

Президент РФ на заседании коллегии ФСБ 24 февраля сообщил, что в декабре 2020 года была уничтожена последняя организованная террористическая банда, совершавшая преступления в Чечне и Ингушетии. В настоящее время «идёт работа на дальних подступах», например, в Сирии, сказал глава государства.

Президент также отметил, что террористические группировки хотят восстановить активность в России и призвал спецслужбы к бдительности, передавал NEWS.ru.