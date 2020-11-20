Кадыров рассказал, как в Чечне отпразднуют Новый год

https://static.news.ru/photo/939e81ae-2b35-11eb-800e-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Грандиозного празднования Нового года, как это было в предыдущие годы, в Грозном не планируется. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Вместе с тем праздничная ель всё-таки украсит столицу российского региона, уточнил он.

Мы проведём новогодние праздники так, чтобы было весело и безопасно, — цитирует Кадырова РИА Новости.

Он уточнил, что меры, которые необходимо принять для противодействия распространению коронавируса, определяют федеральные структуры. Они же рекомендовали проводить новогодние торжества в домашней обстановке.

В Чечне, по официальным данным, с начала пандемии зарегистрирован 3451 случай заражения коронавирусом и 55 смертельных случаев. За последние сутки выявлено 69 фактов инфицирования. В целом по России зафиксировано уже 2 039 926 заражений, 35 311 заболевших погибли.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, Дед Мороз в своей резиденции в Великом Устюге зажёг огни на первой новогодней ёлке страны. Однако из-за эпидемии коронавируса многие россияне будут вынуждены пересмотреть свои планы на Новый год.