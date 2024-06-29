Кадыров раскритиковал Бастрыкина за слова о терактах: о чем он предупредил

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выступление председателя СК РФ Александра Бастрыкина в ходе Международного юридического форума в Санкт-Петербурге, где поднималась тема о терактах в Дагестане и Ростове. Что не устроило лидера республики?

Что сказал Бастрыкин

Глава СК РФ Александр Бастрыкин сегодня ответил на вопрос о возможном запрете в России никабов и религиозной одежды, закрывающей лицо. Бастрыкин заявил, что такую одежду нужно срочно запретить, а также объяснил, зачем назвал Госдуму «дурой».

«Я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарий из соцсетей. Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там, в мусульманских странах, это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, но я и не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно все это запретить. Что происходит сегодня? В Дагестане кто теракт совершил? Исламисты. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы-исламисты. Коли мы завозим сюда людей, Госдуме надо срочно реагировать на эти явления», — отметил глава СК РФ.

Как отреагировал Кадыров

«Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе Международного юридического форума в Санкт-Петербурге вспомнил о последних терактах в Ростове и Дагестане, а их исполнителей назвал „террористами-исламистами“. Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», — призвал Рамзан Кадыров.

Он также обратил внимание, что «ни одна религия не говорит своим последователям заниматься убийствами невинных людей и устраивать жестокую кровавую резню».

«Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора», — написал в своем Telegram-канале глава Чечни.

Кадыров также предупредил, что «если высокопоставленные чиновники уровня Александра Ивановича будут позволять себе делать такого рода заявления, это может закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране».

«Сегодня народы в России едины и сплочены как никогда. Нужно дорожить этим фактором, а не делить общество по хорошим и плохим религиям», — добавил он.

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