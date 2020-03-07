https://static.news.ru/photo/8de04c70-5ff7-11ea-b291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамзан Кадыров/vk.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров выполнил новогоднее желание восьмилетнего Давида Лощакова из Брянска, который оставил на Кремлёвской ёлке записку с желанием встретиться с политиком.

Давид увидел чеченского лидера в фильме и вдохновился словами «какие бы удары ни наносила судьба человеку, он должен встать и продолжить борьбу». По приглашению Кадырова, мальчик с мамой и главой благотворительного фонда «Ванечка» Ириной Цыганковой прилетели в Грозный 6 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава Чечни провёл ребёнку экскурсию по столице и организовал развлекательную программу, а Давид подарил Кадырову игрушку, которую сделал сам.

Давид — мужественный и сильный мальчик, отважно борется с серьёзным недугом, и не может не вызывать восхищение его стойкость духа. Мы верим, что он выздоровеет, — поделился впечатлениями от встречи политик.

Как писал NEWS.ru ранее, бессменный ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов присоединился к благотворительному проекту «Мечтай со мной» и встретился с ребёнком, которого зовут Матвей. Дроздов ждал ребёнка в одной из комнат студии художника Никаса Сафронова. Для мальчика это стало настоящим сюрпризом.