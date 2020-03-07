Глава Чечни Рамзан Кадыров выполнил новогоднее желание восьмилетнего Давида Лощакова из Брянска, который оставил на Кремлёвской ёлке записку с желанием встретиться с политиком.
Давид увидел чеченского лидера в фильме и вдохновился словами «какие бы удары ни наносила судьба человеку, он должен встать и продолжить борьбу». По приглашению Кадырова, мальчик с мамой и главой благотворительного фонда «Ванечка» Ириной Цыганковой прилетели в Грозный 6 марта,
Глава Чечни провёл ребёнку экскурсию по столице и организовал развлекательную программу, а Давид подарил Кадырову игрушку, которую сделал сам.
Давид — мужественный и сильный мальчик, отважно борется с серьёзным недугом, и не может не вызывать восхищение его стойкость духа. Мы верим, что он выздоровеет, — поделился впечатлениями от встречи политик.
Как писал NEWS.ru ранее, бессменный ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов присоединился к благотворительному проекту «Мечтай со мной» и встретился с ребёнком, которого зовут Матвей. Дроздов ждал ребёнка в одной из комнат студии художника Никаса Сафронова. Для мальчика это стало настоящим сюрпризом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен