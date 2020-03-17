https://static.news.ru/photo/076a636c-6833-11ea-a725-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир со своего официального аккаунта в социальной сети, чтобы обратиться к жителям республики. Он призвал не поддаваться панике из-за коронавируса.

По словам Кадырова, «конец света не наступает». Он напомнил, что в данный момент на территории Чечни не было официально зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Всё необходимое, сказал Кадыров, закупается в республике — овощи, фрукты и не только.

Как рассказал жителям глава Чечни, за две военные компании он не видел ни одного человека, который бы скончался от голода. Продовольствия хватит как в республике, так и в целом на территории РФ, подчеркнул Кадыров.

Мы верующие и должны спокойно относиться ко всему. В Чечне каждый день умирает 20 человек от гриппа, рака, в ДТП, в России умирает около 20 тысяч человек в год от гриппа. Мы все смертные, рано или поздно умрём, но не придумывайте всякую чушь, оставьте народ в покое, — сказал Кадыров во время прямого эфира в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава Чечни уже призывал соотечественников избегать панических настроений из-за коронавируса. По его словам, независимо от наличия страха итог всё равно одинаков для всех — смерть. Это лишь вопрос времени.