https://static.news.ru/photo/7431bccc-d943-11e9-8c3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провёл встречу с российскими театральными деятелями, в ходе которой призвал уберечь отечественную молодёжь от «фальшивых ценностей» и оградить подрастающее поколение от влияния «врагов наших народов».

В беседе приняли участие председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, художественный руководитель Оренбургского драматического театра Рифкат Исрафилов, главный режиссёр Центрального академического театра Российской армии Борис Морозов.

Кадыров заметил, что сейчас в некоторых странах происходит падение культурного уровня. Там, по словам главы Чечни, «разврат и наркомания» стали чем-то обыденным. Также он подчеркнул, что в этих странах дети сдают родителей в дома престарелых, нуждающихся в помощи «выбрасывают», а пенсионеров не уважают.

Если у нас заберут культуру, то и патриотизма не будет. А кто тогда будет защищать Родину? Никто. Мы потеряем её в последующем, — приводятся слова Кадырова на официальном сайте главы республики.

В завершение чеченский лидер подчеркнул, что театральные деятели могут положительно повлиять на молодёжь при помощи искусства, а сцена может помочь сохранить истинные народные ценности, передаёт « КП ».

Как ранее писал News.ru, Рамзан Кадыров поздравил свою маму и остальных жительниц северокавказского субъекта с Днём чеченской женщины. Он отметил, что этот праздник в республике считается «самым цветочным».