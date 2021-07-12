Кадыров призвал союзные государства укреплять границы из-за талибов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости готовиться к худшему и укреплять границы из-за событий в Афганистане.

Руководитель региона сделал заявление в прямом эфире Instagram-аккаунта своего сына Адама. Политик призвал граждан Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии быть начеку. Он отметил, что государства, граничащие с Афганистаном, находятся в опасности.

Кадыров назвал вывод войск из Афганистана очередной аферой США против мусульман и обвинил американцев в том, что «Талибан» (террористическая группировка, запрещённая в России) — американский проект.

Глава Чеченской Республики пообещал при необходимости остановить любую угрозу, которая грозит стране, народу или суверенитету.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов назвал боевиков движения «Талибан» гораздо более договороспособными, чем правительство в Кабуле.

Боевики движения выступают за установление исламской системы в Афганистане и добиваются признания этой системы со стороны международного сообщества.