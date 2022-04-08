Кадыров: некоторые прибывающие добровольцы захотели принять ислам

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что со всех регионов России в Грозный едут сотни добровольцев, чтобы отправиться оттуда на Украину. По словам главы региона, некоторые из них, прежде чем войти в резерв для спецоперации, изъявляют желание принять ислам. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Накануне всю необходимую процедуру прошли трое из прибывших в регион добровольцев. Под руководством дорогого брата, муфтия ЧР Салаха-Хаджи Межиева, они произнесли Шахаду (свидетельство о вере. — NEWS.ru) и стали мусульманами, — заявил он.

По его словам, теперь они ждут отправки на Украину вместе с чеченскими братьями громить «мерзавцев и отморозков из числа бандеровцев».

Ну а бандеровцев, по воле Аллаха, мы непременно добьём! — заявил он.

Кадыров ранее рассказал, что его мама Аймани Кадырова организовала систематические поставки гуманитарной помощи в освобождённые от националистов территории Донбасса. Он добавил, что российским военным также ежедневно поставляется помощь.