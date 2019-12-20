Директор Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства и депутат горсобрания Пётр Мишин подозревается в растрате и подлоге. По данным следствия, он купил турпутёвку в Словению на деньги со счёта своего учебного учреждения.

Мужчина распорядился перевести 340 тысяч рублей с баланса организации на счёт профсоюза. Он пообещал использовать деньги на организацию физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, сообщается на сайте СУ СК Чувашии. Кроме того,...