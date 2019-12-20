Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал бойца смешанного стиля Александра Емельяненко на поединок. Однако политик ещё не решил, по правилам какого вида спорта пройдёт противостояние.
Руководитель республики
Про себя скажу просто — я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу (Александру Емельяненко. — NEWS.ru) в любом варианте, — заявил Кадыров.
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Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней??? Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»??? Про себя скажу просто - я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте... И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения???
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