Кадыров поздравил Канделаки с днем рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров у себя в Telegram-канале поздравил с днем рождения директора телеканала ТНТ Тину Канделаки. Он назвал именинницу блестящим журналистом и заявил, что ценит и гордится дружбой с ней.

Будучи интеллигентной, умной, целеустремленной и успешной женщиной, она всегда пользуется заслуженным уважением в обществе и среди знакомых. Возглавляя телеканал ТНТ, Тина Гивиевна профессионально выстроила работу данного медиаресурса. Это способствовало популяризации телеканала и теперь он считается одним из самых успешных и пользуется огромной популярностью среди многомиллионной аудитории. Так бывает на любом ответственном участке, за который отвечает Тина Канделаки, — написал Кадыров.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Тины Канделаки орденом Дружбы. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что награда вручается за заслуги в развитии средств массовой информации. Также соответствующих орденов удостоились заместитель генерального директора вышеупомянутого холдинга Голубева Юлия и заместитель главы «Мультимедийного информационного центра „Известия“» Павлова Екатерина.